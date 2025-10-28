Унгария образува антиукраински алианс в ЕС

Будапеща се обединява с Чехия и Словакия, за да създаде коалиция, критично настроена спрямо Киев.

Както пише изданието, страните възнамеряват да съгласуват обща позиция до декемврийската среща на върха на ЕС. Една от ключовите цели на новия съюз е също така отстраняването на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен от заеманата от нея длъжност.

Според съветника на унгарския премиер Балаж Орбан, мейнстрийм партиите, като правоцентристката Европейска народна партия, рано или късно могат да се обърнат срещу председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, което ще разруши центристкото мнозинство, подкрепило нейното преизбиране.

„Ние имаме третата по големина фракция в Европейския парламент, имаме мрежа от аналитични центрове, широко представена в Брюксел и с трансатлантическа ориентация. И търсим партньори и съюзници по всеки ключов въпрос“, добави Балажа.

Politico обаче отбелязва, че създаването на нов алианс може да отнеме известно време. Преизбраният през 2023 г. за премиер на Словакия Роберт Фицо засега се въздържа от формализиране на съюза с Будапеща по конкретни политически направления. А новият министър-председател на Чехия Андрей Бабиш все още не е сформирал правителство след неотдавнашната победа на партията му на изборите.

източник: Politico

