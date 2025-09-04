„Лица зад сцената“ представя: Мира Бъчварова – артистичният вихър между мода и живопис

В сърцето на столицата, където изкуството и духът на съвременната култура пулсират най-силно, се открива новият културен оазис галерия „Дженифер Артемис“ – проект на артистичната Дженифер Фард, който обещава да бъде арена за среща на авангардни творци и смели идеи.

Първото събитие в новото арт пространство е не просто изложба – а преживяване. Началото е поставено с експлозия от цвят и емоция, благодарение на Мира Бъчварова – дизайнер, художник и истинско явление в българската култура. Нейната експозиция „LOVE“, включваща 30 маслени платна, обещава да пренесе зрителя в свят, където цветът говори, формата диша, а въображението се отприщва.

Мира Бъчварова – различната, екстравагантната, вдъхновяващата Започнала своя дизайнерски път в края на 90-те, Мира Бъчварова бързо се откроява на модната сцена. Модните експерти я забелязват веднага – със смелостта ѝ, с провокативния си стил, с непокорния артистичен дух. Мира не следва тенденции – тя ги създава. Модна икона, която оставя своя отпечатък във всяко ревю, всяка визия, всяка дръзка идея, облечена в плат или излята върху платно. Днес, освен признат дизайнер с множество награди от престижни модни форуми, тя е и художник с разпознаваем стил – мощни цветови контрасти, живи текстури, фигуративна експресия и дълбока символика. Картините ѝ са истински портали – към вътрешния свят на съвременната жена, към митологията на човешките емоции, към свободата на духа.

„LOVE“ – изложба, която се преживява, а не просто разглежда Галерия „Дженифер Артемис“ ще посрещне своите първи гости със стил, класа и автентичност. Мира не просто ще представи изкуство – тя ще го въплъти чрез моден акцент и визуален пърформанс, както само тя го умее. Това е изкуство, което не украсява пространството – то го трансформира.

Очакваме ви на 15 септември 2025 г., от 19:00 ч., ул. „Екзарх Йосиф“ 7, София.

На чаша вино, с много изкуство, мода и вдъхновение – и с възможността да притежавате едно от уникалните платна на Мира Бъчварова.

Красимир Недялков дизайнер / шоумен / попизпълнител Рубриката „Лица зад сцената“ – защото голямото изкуство живее в смелите личности.

Facebook

Twitter



Shares