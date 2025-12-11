Лавров: Светът необратимо става многополюсен

Реч на Министъра на външните работи С.Лавров по време на „правителствения час“ в Съвета на Федерацията на Федералното Събрание на Руската Федерация

Уважаема Валентина Ивановна,

Уважаеми сенатори на Руската Федерация,

Искрено се радвам, че имам тази нова възможност да говоря по време на „правителствения час“ и да обменим мнения и планове за бъдещето на Министерството на външните работи и парламентарната дипломация.

Нашето Министерство цени приятелското ни взаимодействие със Съвета на Федерацията. Вашите предложения и инициативи за подобряване на външната ни работа са винаги полезни. Богатият професионален опит на сенаторите в разбирането на нуждите на хората на място, в регионите, които представлявате, им придава особена тежест.

Сигурен съм, че директната комуникация е изключително важна. Безусловният приоритет на нашата дипломация, залегнал в Концепцията за външна политика, утвърдена от Президента на Русия В.Путин през март 2023 г., е създаването на най-благоприятни и сигурни външни условия за вътрешното развитие на страната и за подобряване на стандарта и качеството на живот на руснаците.

Животът до голяма степен потвърди оценките и прогнозите, многократно правени от Президента на Русия В.Путин в продължение на много години, започвайки от Мюнхенската конференция през 2007 г.

Основният извод още тогава беше, че светът необратимо става многополюсен и че е безсмислено да се опитваме да забавим този обективен исторически процес. <…>

Но всички чуха Президента Д.Тръмп да обвинява предшественика си Д.Байдън, че с действията си е подкопавал вярата в долара и, както той се изрази, тласкал страните от БРИКС да търсят алтернативни платформи за плащане. Този процес, уместно отбелязан от настоящия Президент на САЩ, сега се ускорява не само в рамките на БРИКС. <…>

Оценяваме стремежа на Президента на САЩ Д.Тръмп към диалога и към разрешаването на конфликта около Украйна чрез политически и дипломатически средства. Обсъждането на съответните предложения от американска страна продължи на 2 декември по време на посещението на специалния пратеник на Президента на САЩ С.Уиткоф в Москва. Беше постигнато споразумение за продължаване на тази работа.

Най-важното е, че има фундаментално разбиране, че устойчивото уреждане е невъзможно без премахване на първопричините за кризата.

Руската дипломация ясно разбира залозите и работи в подкрепа на усилията на Президента В.Путин за надеждно гарантиране на сигурността на Русия по западните ѝ граници и честта и достойнството на нашите граждани и сънародници <…>. Ние ежедневно отдаваме почит на героизма на онези, които защитават нашата истина на фронтовата линия на специалната военна операция. <…>

Нашите приоритети включват укрепване на стратегическите партньорства и съюзи със съседните страни и страните от ОНД. <…> Интеграционното развитие в рамките на Съюзната държава на Русия и Беларус продължават. Общото отбранително пространство, образувано от Договора за гаранции за сигурност, служи като важна опора тук. <…>

Говорейки за Голяма Евразия, бих искал да отбележа особеното значение на руско-китайските отношения на всестранно партньорство и стратегическо взаимодействие. <…>

Развиваме всестранно стратегическо партньорство с Пхенян, основано на съответния Договор, подписан от лидерите на нашите страни през лятото на 2024 г. Искрено сме благодарни на нашите корейски приятели за съюзническата им помощ при освобождаването на Курската област от украинските боевици.

Непрекъснато следим осигуряването на правата на руските граждани в чужбина и се борим с всякакви форми на дискриминация. Продължаваме да работим за консолидиране на многонационалния, мултиконфесионален Руски свят.

Външнополитическият курс, утвърден от Президента на Русия В.Путин, е стратегически, дългосрочен по своята същност, обслужва осъществяването на мащабни държавни цели. <…> Важно е в този преломен момент от глобалното развитие, че нашите усилия получават безусловната подкрепа на водещите политически сили в страната и се радват на разбирането на гражданите.

Това придава устойчивост на нашите усилия и укрепва авторитета на страната в света.

