Спектакълът „Писателското кафене“ в Ловеч. е адресиран към младите хора, каза режисьорът Елица Йовчева

Спектакълът е адресиран главно към ученици, към младите хора, за да се запознаят с тези герои и тяхната мисия.

Това каза режисьорът Елица Йовчева ден преди премиерата на „Писателското кафене“в Драматичен театър- Ловеч.

Спектакълът възкресява атмосферата на емблематичната софийска сладкарница „Цар Освободител“, която е съществувала през 20-те и 30-те години на миналия век. Оживяват образите на най-известните интелектуалци от онова време. Сред тях са Адриана Будевска, Дора Габе, Елисавета Багряна, Яна Язова, Йордан Йовков, Никола Вапцаров, Гео Милев, Иван Милев, Кръстьо Сарафов и много други.

„От доста време се интересувам от живота на българските писатели и преди няколко години направих „Иконите спят“ за Гео Милев в театъра в Стара Загора. Оттогава не ми дава мира животът на тези хора, защото са един недооценен материал за представления. Голяма част от героите в „Писателското кафене“ са прокудени, принудени да работят в нищета, унищожавани. Но днес имаме нужда от техния пример. Каква е ролята на съвременния творец, как си взаимодействат с властта – това ни интересува“, каза режисьорът.

„Като актьори ние изживяхме една добра провокация, на която ни подложи режисьорът Елица Йовчева, каза Георги Грозев, който влиза в образите на Гео Милев и Йордан Йовков. Този период от преди 100 години много напомня на днешното време и така разбираме по-добре нашата епоха.“, допълни той.

Автор на текста и режисьор е Елица Йовчева.

Участват актьорите Богомила Николова, Боряна Бабанова, Георги Грозев, Деян Жеков, Диана Спасова, Петко Венелинов, Силвия Чобанова, Цветан Пейчев, Явор Костов – Яша, Янислава Линкова. Сценограф Александра Йотковска, композитор Светослав Димитров. Премиерата е на 12 декември от 18.30 часа в Ловчанското читалище.

