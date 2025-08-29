Когато Мъж те нарани и не постъпи правилно спрямо теб …

Той очаква реакция …

Мъжът ще се справи с виковете ти, истерията, драмата … той е готов за това … ще се справи със сълзите и реакцията ти. Той я очаква това го захранва!

Той знае каква ще е тя

Но ти му дай мир

За това той не е подготвен . Мир той не очаква!

Няма драма … с това той няма да знае как да се справи ! На мъжът са познати драмите!

Ти се оттегли в тишина

Затова той е неподготвен

И стани по щастлива

Защото обичаш себе си

Ето затова ти трябва любов

За теб самата

Само любовта към теб самата ще те спаси

Ако обичаш друг повече, а не себе си , си загубена !

И само ако обичаш ти себе си и мъжът те следва

Мъжете обожават жени които обичат себе си

Ти и твоят мир си първа

Това е природен закон

Няма значение вярваш ли в това или не

Животът ще ти приложи законите и без твоето съгласие

Това те уча

Да познаваш законите

Първо избираш себе си

После другите

Объркаш ли се , те очаква живот в нещастие ! Първо обичаш себе си ! Като избираш мира си! Не прави война! Избери себе си винаги и мира! Оттегли се в тишина! Не захранвай мъжа с драма, ти ставаш погубена!

С обич – Деси

