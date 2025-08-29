Когато Мъж те нарани и не постъпи правилно спрямо теб …
Той очаква реакция …
Мъжът ще се справи с виковете ти, истерията, драмата … той е готов за това … ще се справи със сълзите и реакцията ти. Той я очаква това го захранва!
Той знае каква ще е тя
Но ти му дай мир
За това той не е подготвен . Мир той не очаква!
Няма драма … с това той няма да знае как да се справи ! На мъжът са познати драмите!
Ти се оттегли в тишина
Затова той е неподготвен
И стани по щастлива
Защото обичаш себе си
Ето затова ти трябва любов
За теб самата
Само любовта към теб самата ще те спаси
Ако обичаш друг повече, а не себе си , си загубена !
И само ако обичаш ти себе си и мъжът те следва
Мъжете обожават жени които обичат себе си
Ти и твоят мир си първа
Това е природен закон
Няма значение вярваш ли в това или не
Животът ще ти приложи законите и без твоето съгласие
Това те уча
Да познаваш законите
Първо избираш себе си
После другите
Объркаш ли се , те очаква живот в нещастие ! Първо обичаш себе си ! Като избираш мира си! Не прави война! Избери себе си винаги и мира! Оттегли се в тишина! Не захранвай мъжа с драма, ти ставаш погубена!
С обич – Деси