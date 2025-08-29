От 1 септември компаниите и блогърите няма да могат да публикуват реклами в информационни ресурси, които са забранени в Русия

Най-много от новата норма ще бъде засегнат Instagram (принадлежащ на корпорацията Meta, чиято дейност е призната за екстремистка и забранена в Русия).

Анкетираните от РБК юристи отбелязват, че някои аспекти на прилагането на закона все още остават неясни. А браншът се готви да преразпредели стотици милиони рубли към други платформи. Най-осезаеми ще бъдат загубите за малкия и среден бизнес, тъй като в Русия все още не се е появила пълноценна алтернатива на Instagram.

Как блогърите да избегнат глобите, кои компании ще трябва да спазват новия закон и към кои платформи се пренасочват рекламодателите – в обзора на РБК. (https://pro.rbc.ru/demo/68b05c3c9a79479a4f369604?utm_source=telegram&utm_medium=messenger&utm_campaign=rbc_news&utm_content=68b05c3c9a79479a4f369604)

Снимка: Андрей Любимов/РБК

