Китайският Синдзян използва вятърната енергия, за да стимулира местната икономика

Синдзян-Уйгурският автономен район в северозападен Китай, дом на едни от най-изобилните ресурси от възобновяема енергия в страната, успешно трансформира потенциала си за вятърна енергия в двигател на икономическото развитие.

В отдалечения град Дахе, град Хами, местните власти работят за диверсифициране на икономиката отвъд традиционното земеделие и животновъдство, които някога са оставяли града до голяма степен пуст със застаряващо население – над 80 процента от жителите са възрастни хора.

Осъзнавайки богатството на вятърните ресурси, местните власти предприеха стратегическа промяна за оползотворяване на тези активи. Многократни задълбочени проучвания разкриха, че изобилните вятърни ресурси в района могат да бъдат ключови за съживяване на местната икономика. Хами, една от основните бази за вятърна енергия в страната, е известна с над 200 дни ветровито време годишно.

„Търсим нова област за икономически растеж в производството на оборудване за вятърна енергия“, каза Доу Ренцай, заместник-директор на Бюрото за индустрия и информационни технологии в Хами.

От 2012 г. насам Хами ускори развитието на индустрията си за вятърна енергия, привличайки 14 големи компании за вятърна енергия и създавайки три индустриални парка, изграждайки най-голямата и най-пълна база за производство на оборудване за вятърна енергия в Синдзян. До 2014 г. степента на локализация на производството на ключови компоненти на вятърните турбини достигна 60 процента, а тази година се очаква тази цифра да надхвърли 90 процента.

Миналата година в община Дахе беше създаден друг голям производствен парк за вятърни турбини, който привлече над 2000 работници от цялата страна. Местните жители също видяха как доходите им се повишиха, а условията на живот се подобриха значително.

„Преди бях пастир. Сега работя тук и заплатата ми продължава да се увеличава. Животът се подобрява“, каза работник.

Индустрията за възобновяема енергия в Синдзян продължава да се разраства бързо и регионът сега е водещ в Китай по производство на вятърни турбини и е развил мащабна и пълноверижна индустрия за вятърна енергия.

Междувременно Sinopec Group, най-голямата петролна рафинерия в Китай, завърши изграждането на завод за зелен водород в Синдзян, с производство на зелен водород над 13 000 тона. Това е най-големият демонстрационен проект за зелен водород в Китай, използващ слънчева енергия.

Регионът също така е на първо място в страната по производство на промишлен силиций и поликристален силиций, позиционирайки се като най-големия производител в света на нови фотоволтаични материали на базата на силиций.

