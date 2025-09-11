Ирландия иска да засили сътрудничеството си с Китай за повишаване на жизнения стандарт

Ирландия е силно заинтересована да засили сътрудничеството си с Китай в търговията с услуги и има много какво да предложи със своите високотехнологични индустрии, според посланика на страната в Китай, който подчерта ангажимента на Ирландия за подобряване на жизнения стандарт на хората.

Посланик Никълъс О’Брайън говори в кулоарите на Международния панаир за търговия с услуги в Китай (CIFTIS), който откри в Пекин в сряда.

Петдневният панаир, провеждан под мотото „Прегърнете интелигентните технологии, овластете търговията с услуги“, събра представители от 85 държави и множество международни организации, като близо 2000 компании, включително около 500 фирми от Fortune Global 500 и лидери в индустрията, представляващи 26 от 30-те най-големи икономики в търговията с услуги в света, присъстват.

Като редовен участник в CIFTIS, Ирландия участва за пета поредна година с делегация от 12 компании, обхващащи сектори, включително храни, напитки, медицински грижи и образователни услуги.

По време на интервю за Китайската глобална телевизионна мрежа (CGTN), О’Брайън говори за потенциала за сътрудничество в множество области, заявявайки, че страната му предлага иновативни високотехнологични продукти и уникални преживявания, които могат да привлекат китайските потребители.

„Мисля, че ако погледнете компаниите, които имаме тук на нашия щанд, имаме образование, имаме медицински технологии. Ние сме едни от лидерите в медицинските технологии в света. И можете да видите, че някои от продуктите, които се предлагат тук днес, са очарователни. Има наистина високотехнологични небулизатори, например, те са за пречистване на въздуха. И те променят ежедневието на хората. Смятаме, че имаме нещо специално да предложим на китайския потребител. Така че, следователно, имаме и туризъм. Интересуваме се от китайските хора, които искат да дойдат в Ирландия и да имат уникално преживяване“, каза той.

О’Брайън отбеляза, че двустранните отношения между Китай и Ирландия са се засилили значително и посочи окуражаващите икономически показатели, които ще доведат до допълнително засилване на търговията между двете страни.

„Връзката ни се разрасна много, много силно през последните години. Искаме да видим отворена търговия и сме силно ангажирани с отворена, основана на правила търговска система. Прогнозира се китайската икономика да нарасне с около 5 процента тази година. Ирландската икономика вероятно ще нарасне с 3 до 4 процента, което е много добре, като се има предвид, че сме силно развита, високотехнологична икономика и със сигурност изпреварваме повечето европейски страни по отношение на растежа“, каза той.

О’Брайън също така подчерта желанието да се направи повече за улесняване на растежа, вярвайки, че засилването на сътрудничеството и обмена с Китай ще донесе ползи за хората и от двете страни.

„Икономическият растеж води до по-висок жизнен стандарт на хората. И това е в крайна сметка функцията на правителствата, на държавата, да подобрява качеството на живот на своите граждани. И затова търговията е толкова важна. Важно е да имаме повече сътрудничество, не само в икономическата област, [но] да имаме политическо, икономическо и културно сътрудничество, повече обмен между хората. И по този начин задълбочаваме връзките между Ирландия и Китай“, каза посланикът.

Източник: CCTVPlus

