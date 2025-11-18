Китайският премиер пристигна в Русия за срещата на ШОС

вторник, ноември 18, 2025
Китайският премиер Ли Цянг пристигна в Русия в понеделник за 24-то заседание на Съвета на правителствените ръководители на държавите-членки на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС).

По покана на руския премиер Михаил Мишустин, Ли ще присъства на заседанието на ШОС в понеделник и вторник.

Когато Ли пристигна на летище Внуково в Москва, той беше посрещнат от представители на руското правителство и китайския посланик в Русия Джан Ханхуей.

Видео: https://youtu.be/oDPqMRUEsdo

Източник: AMSP.link

