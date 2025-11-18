Кремъл заяви, че няма информация за темите на преговорите със Зеленски в Турция

Песков: Русия не знае, за какво ще се говори на преговорите с участието на Зеленски

Руската страна не знае какво ще бъде обсъждано на преговорите с участието на президента на Украйна Владимир Зеленски в Турция. Това съобщи на 18 ноември официалният представител на Кремъл Дмитрий Песков на брифинг.

Не знаем за какво става въпрос. Когато разберем, тогава ще можем да кажем дали виждаме нещо или не», — заяви той в отговор на въпрос на «Известия» за евентуалната готовност на Киев за диалог.

По-рано същия ден Зеленски заяви, че планира да замине за Турция в сряда, 19 ноември, за да подготви активирането на преговорите за уреждане на украинския конфликт. Според него, в рамките на плановете за активиране на преговорите за уреждане на конфликта се работи по възобновяването на обмена и връщането на пленниците.

източник: iz.ru

Facebook

Twitter



Shares