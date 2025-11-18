Китай призовава Израел да се присъедини към договора за неразпространение на ядрено оръжие

Китайски представител призова Израел да се присъедини към Договора за неразпространение на ядрени оръжия (ДНЯО) на среща на Организацията на обединените нации, проведена в Ню Йорк в понеделник.

Гън Шуан, заместник-постоянен представител на Китай в Организацията на обединените нации, отправи апела на шестата сесия на Конференцията за създаване на зона, свободна от ядрени оръжия и други оръжия за масово унищожение в Близкия изток.

„Близкият изток продължава да изпитва продължително напрежение, като конфликтите и конфронтациите ескалират един след друг. Създаването на зона, свободна от ядрени оръжия в Близкия изток, ще помогне за ограничаване на разпространението на оръжия за масово унищожение, ще поддържа авторитета и ефективността на международния режим за неразпространение, ще намали рисковете от надпревара във въоръжаването и въоръжени конфликти, ще засили взаимното доверие между страните от региона и ще осигури важна институционална гаранция за траен мир и стабилност в региона“, каза Гън Шуан.

Той представи триточковата позиция на Китай: стремеж към обща сигурност, поддържане на международния режим за неразпространение и поддържане на правилната посока.

„Израел, като единствената страна, която не е страна по ДНЯО в Близкия изток, трябва да се присъедини към Договора като държава без ядрено оръжие в най-кратки срокове, да постави всички свои ядрени съоръжения под гаранции на МААЕ и да се ангажира да не атакува ядрени съоръжения на други държави. Определена голяма държава трябва да се откаже от двойните си стандарти и негативните си практики в областта на неразпространението, да спре да възпрепятства съответните процеси на конференциите на ООН, да спре да позволява на регионалните си съюзници да остават извън международния режим за неразпространение на ядрено оръжие за дълго време, да спре да потиска законното право на държавите без ядрено оръжие на мирно използване на ядрената енергия в името на неразпространението и да спре да прибягва до едностранни мерки за решаване на въпросите, свързани с неразпространението. Вместо това, той трябва да създаде благоприятни условия за създаването на такава зона в Близкия изток“, каза Генг.

ДНЯО, подписан през 1968 г. и влязъл в сила на 5 март 1970 г., е единственият договор, който съдържа правно обвързващи ангажименти за постигане на ядрено разоръжаване. Общо 191 държави са се присъединили към договора, включително петте държави, притежаващи ядрено оръжие, което прави ДНЯО най-широко спазваното многостранно споразумение за разоръжаване.

Видео с български субтитри: https://youtu.be/59S5UJRg5CA

Източник: CCTVPlus

Facebook

Twitter



Shares