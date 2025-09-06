Китай предоставя спешна помощ на Афганистан за възстановяване след земетресението

Бао Сюхуей, временно управляващ посолството на Китай в Афганистан, се срещна в петък с президента на Афганистанското дружество на Червения полумесец (ARCS) шейх Шахабудин Дилавер и предаде 200 000 щатски долара спешна хуманитарна парична помощ, предоставена от Китайския червен кръст в подкрепа на усилията за подпомагане на Афганистан след земетресението.

Бао изрази дълбоките си съболезнования от страна на Китай за жертвите на земетресението и искрени съчувствия към опечалените семейства и ранените. Той отбеляза, че китайското правителство е решило да предостави 50 милиона юана (около 7,04 милиона щатски долара) спешна хуманитарна помощ за подпомагане на пострадалите от земетресението в Афганистан, докато Китайският червен кръст е предоставил 200 000 щатски долара спешна парична помощ.

Освен това китайското посолство, китайските предприятия и Асоциацията на китайците в чужбина в Афганистан са направили парични дарения, което отразява дълбокото приятелство на Китай с афганистанското правителство и народ. Бао изрази увереност, че под ръководството на афганистанското правителство хората в засегнатите от земетресението райони ще преодолеят трудностите и ще възстановят домовете си в най-кратки срокове.

Дилавер информира Бао за бедствената ситуация и реакцията на ARCS при извънредни ситуации. Той каза, че несгодите разкриват истинско приятелство, а съчувствието и помощта на Китай представляват силна подкрепа и помощ за афганистанския народ в засегнатите от земетресението райони. Той изрази признателност и подчерта, че всички дарени средства ще бъдат използвани за спасителни и възстановителни работи в засегнатите от земетресението райони.

„Благодарим на китайското правителство за помощта, предоставена на афганистанското правителство. Китай е важен съсед за нас, съсед, който никога не е имал лоши намерения към Афганистан и винаги е подкрепял афганистанския народ. Очакваме с нетърпение да укрепим приятелските междусъседски отношения между правителствата и народите на Афганистан и Китай“, каза Дилавер.

Земетресение с магнитуд 6,0 по скалата на Рихтер разтърси Афганистан в неделя, като епицентърът се намираше на 27 километра североизточно от Джалалабад, столицата на провинция Нангархар. Афганистанското дружество на Червения полумесец потвърди в четвъртък, че земетресението е причинило 2205 смъртни случая и 3640 ранени.

Източник: AMSP.link

