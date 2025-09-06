“Dead of rights” – кинопрожекция, организирана по повод 80 години от китайско-японската война
Кинопрожекцията беше организирана от Посолството на Китайската народна република в България.
На събитието присъстваха официални лица от българската страна, дипломати, както и приятели на Китай и представители на китайската общност.
Филмът е по действителен случай, разказвайки за реални събития, човешки съдби и силен дух. Да съпреживееш събития, които са се случили преди осемдесет години, те кара да си дадеш сметка, че, благодарение на цената тогава, която са платили тези хора, живееш в свят, в който имаш свобода и мир.
Текст: Кристина Тенева
Видео и снимки: Жаклин Златанова
“Dead of rights” – a film screening organized on the occasion of the 80th anniversary of the Sino-Japanese War
The film screening was organized by the Embassy of the People’s Republic of China in Bulgaria.
The event was attended by officials from the Bulgarian side, diplomats, as well as friends of China and representatives of the Chinese community.
The film is based on a true story, telling about real events, human destinies and a strong spirit. Reliving events that happened eighty years ago makes you realize that, thanks to the price these people paid at that time, you live in a world where you have freedom and peace.
Text: Kristina Teneva
Video and photos: Zhaklin Zlatanova