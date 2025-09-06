II Всероссийска конференция „Краткосрочно бизнес обучение в Русия: очаквания и реалности“
Асоциация на бизнес-треньорите и Корпоративен институт #ТППРФ #МИМОП представят II-я Всероссийска конференция
„Краткосрочно бизнес-обучение в Русия: очаквания и реалности“
🔹2 октомври 2025 г., Москва
На тази платформа клиенти и бизнес треньори обсъждат реални проблеми, свързани с подготовката на служители, и намират практични решения за ефективно краткосрочно обучение на персонала.
Конференцията ще бъде полезна за представители на отделите по управление на персонала и обучение на служители, собственици на бизнес и мениджъри от средно ниво, бизнес треньори, представители на корпоративни университети, бизнес училища и обществени организации.
Основни теми:
🔹изисквания за подбор на бизнес треньори в бизнес училища и компании;
🔹проблеми, свързани със запазването на човешкия капитал;
🔹тенденции в развитието на пазара на бизнес обучения в Русия.
Ректорът на #МИМОП Анна Палагина е сред лекторите на конференцията.
Вижте подробностите и се регистрирайте⬇️