II Всероссийска конференция „Краткосрочно бизнес обучение в Русия: очаквания и реалности“

Асоциация на бизнес-треньорите и Корпоративен институт #ТППРФ #МИМОП представят II-я Всероссийска конференция

„Краткосрочно бизнес-обучение в Русия: очаквания и реалности“

🔹2 октомври 2025 г., Москва

На тази платформа клиенти и бизнес треньори обсъждат реални проблеми, свързани с подготовката на служители, и намират практични решения за ефективно краткосрочно обучение на персонала.

Конференцията ще бъде полезна за представители на отделите по управление на персонала и обучение на служители, собственици на бизнес и мениджъри от средно ниво, бизнес треньори, представители на корпоративни университети, бизнес училища и обществени организации.

Основни теми:

🔹изисквания за подбор на бизнес треньори в бизнес училища и компании;

🔹проблеми, свързани със запазването на човешкия капитал;

🔹тенденции в развитието на пазара на бизнес обучения в Русия.

Ректорът на #МИМОП Анна Палагина е сред лекторите на конференцията.

