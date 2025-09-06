Идеалният живот е илюзия

Никой го няма …

Независимо какво виждате на екрана

На 32 г , аз имах идеалният живот! Бях търговски Директор на Международна компания, взимах 5 цифрена заплата. Имах съпруг – мъжки мъж, който ме спечели за жена след десетгодишна битка с мен и моето непокорство, изключително добър мъж и успешен в бизнеса си, нашето дете момиченце , прекрасни подкрепящи родители, хубав дом в най хубавият софийски квартал, модерна селска къща далеч от градския шум , почивки, колата на мечтите ми и всичко това беше прекрасно. В последствие започнах и свой бизнес който вървеше перфектно … идеално нали

Всичко това са факти и всичко е прекрасно и наистина ми се иска да беше толкова перфектно .

Такъв свят искаш и ти нали?

Но този свят не съществува!

Там някъде в перфектното се появиха паник атаките, безсънните нощи, проблемите във връзката, кризите, преодоляването и справянето с тях , които сега са идеалната лична опитност която ми служи освен всичко друго , в работата като професионален консултант Любов!

Истинският живот е далеч от перфектен !

Това се опитвам да кажа във всяка моя консултация – няма перфектен живот, връзка, партньор, комуникация … това е илюзия ! Но определено има начин да си щастлив и да живееш прекрасен живот, и този начин най лесно го откриваш с похватите на коучинга!

А този пост е за приемането !

За познанието, че Животът има нюанси !

И щастието идва, когато можеш и се научиш да се адаптираш !

Най важното качество на стабилната и здрава психика е гъвкавостта

Бягайте към

нея с всичките си проблеми

Ако живота на другите ви се струва перфектен това е просто илюзия показана на екранчето

Бъди щастлив с твоя живот с всичките му нюанси

А ако не си щастлив значи не си гъвкав

Понякога значи и че ти трябва консултация и малко помощ отвън

С обич – Деси

Facebook

Twitter



Shares