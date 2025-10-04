„Кауза на звездите“
И не само по Коледа се случват чудеса…
Грандиозен благотворителен концерт-спектакъл в подкрепа на младите таланти на България!
Когато изкуството срещне добротата, се раждат чудеса. А когато звездите се обединят в името на кауза – тогава светът се променя. Този декември, в навечерието на най-светлия празник, ви каним на събитие, което ще ви трогне, вдъхнови и накара да повярвате в силата на човечността.
„КАУЗА НА ЗВЕЗДИТЕ“ не е просто концерт – това е движение на обич, дарение на надежда и сцена за бъдещето на българското изкуство.
На една сцена ще се съберат популярни личности от музиката, модата, театъра и киното, които ще подадат ръка на деца и младежи с талант, за да изгрее и тяхната звезда!
Водещ на събитието:
Красимир Недялков – неподражаем, елегантен, вдъхновяващ – артист с мисия и човек с голямо сърце, който стои зад идеята и реализацията на концерта.
Специални акценти в програмата:
Музикални и модни изпълнения от талантливи млади изпълнители и признати звезди
Вдъхновяващи разкази и видеа за истински каузи и млади мечтатели
Благотворителен базар и търг – с ръчно изработени арт продукти, модни аксесоари и ценни предмети, предоставени от известни личности
Награди „ВЪРХОВЕТЕ“ и „БОГИНЯ“ – за личности, оставили светла следа в културата, образованието, бизнеса и обществения живот
Томбола с уникални подаръци и изненади
Голям финал с общо изпълнение и послание за обединение, любов и надежда
ВСИЧКИ СЪБРАНИ СРЕДСТВА ще бъдат насочени към стипендии, фестивални участия и обучения на млади творци от България.
КАК МОЖЕТЕ ДА УЧАСТВАТЕ:
Подкрепете събитието с:
-изпълнение на сцената
-дарение на предмет, ваучер, услуга или сувенир за търга и томболата
-закупуване на билет или ВИП куверт
-медийно отразяване, споделяне и инфлуенсърска подкрепа
Място, дата и час ще бъдат обявени до броени дни!
Нека докажем, че чудесата се случват, когато се обединим!
Нека заедно дадем глас и сцена на новите надежди на България!
„Каузата на звездите“ е нашият общ празник на светлината, таланта и добротата.
📞 За контакт и резервации: 0899 993 584 – Красимир Недялков