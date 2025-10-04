И не само по Коледа се случват чудеса…

Грандиозен благотворителен концерт-спектакъл в подкрепа на младите таланти на България!

Когато изкуството срещне добротата, се раждат чудеса. А когато звездите се обединят в името на кауза – тогава светът се променя. Този декември, в навечерието на най-светлия празник, ви каним на събитие, което ще ви трогне, вдъхнови и накара да повярвате в силата на човечността.

„КАУЗА НА ЗВЕЗДИТЕ“ не е просто концерт – това е движение на обич, дарение на надежда и сцена за бъдещето на българското изкуство.

На една сцена ще се съберат популярни личности от музиката, модата, театъра и киното, които ще подадат ръка на деца и младежи с талант, за да изгрее и тяхната звезда!

Водещ на събитието:

Красимир Недялков – неподражаем, елегантен, вдъхновяващ – артист с мисия и човек с голямо сърце, който стои зад идеята и реализацията на концерта.

Специални акценти в програмата:

Музикални и модни изпълнения от талантливи млади изпълнители и признати звезди

Вдъхновяващи разкази и видеа за истински каузи и млади мечтатели

Благотворителен базар и търг – с ръчно изработени арт продукти, модни аксесоари и ценни предмети, предоставени от известни личности

Награди „ВЪРХОВЕТЕ“ и „БОГИНЯ“ – за личности, оставили светла следа в културата, образованието, бизнеса и обществения живот

Томбола с уникални подаръци и изненади

Голям финал с общо изпълнение и послание за обединение, любов и надежда

ВСИЧКИ СЪБРАНИ СРЕДСТВА ще бъдат насочени към стипендии, фестивални участия и обучения на млади творци от България.

КАК МОЖЕТЕ ДА УЧАСТВАТЕ:

Подкрепете събитието с:

-изпълнение на сцената

-дарение на предмет, ваучер, услуга или сувенир за търга и томболата

-закупуване на билет или ВИП куверт

-медийно отразяване, споделяне и инфлуенсърска подкрепа

Място, дата и час ще бъдат обявени до броени дни!

Нека докажем, че чудесата се случват, когато се обединим!

Нека заедно дадем глас и сцена на новите надежди на България!

„Каузата на звездите“ е нашият общ празник на светлината, таланта и добротата.

📞 За контакт и резервации: 0899 993 584 – Красимир Недялков

