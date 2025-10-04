Открит е сръбски участък от построената от Китай високоскоростна железопътна линия

Сръбският президент Александър Вучич в петък откри участъка Нови Сад-Суботица от високоскоростната железопътна линия Унгария-Сърбия, отбелязвайки откриването на сръбския участък от знаковия регионален проект.

Влак тръгна от Белград сутринта и пристигна в Суботица след около час, където се проведе тържествена церемония по откриването.

Вучич приветства железопътната линия като поколенческо постижение, което „завинаги ще бъде записано в учебниците по история“.

Президентът подчерта реализацията на проекта чрез тясно сътрудничество между Сърбия, Унгария и Китай и коментира високо ролята на Китай като партньор в модернизацията на Сърбия.

Сръбският участък е построен от China Railway International и China Communications Construction Company (CCCC), с проектна скорост от 200 км в час.

„Това е важно не само за обществения транспорт и пътниците, но и за товарните услуги. И е важно и за нашата икономика, за привличането на повече инвеститори в Сърбия в дългосрочен план. Дълбоко съм благодарен на нашите китайски приятели и планираме да продължим да работим с тях и в бъдеще“, каза Вучич.

Откриването на участъка Нови Сад-Суботица ще съкрати времето за пътуване с влак от Белград до Суботица от повече от 5 часа на само 1 час и 19 минути, което значително ще подобри удобството за местните жители.

„Това дава възможности за живеене в Суботица и за учене в Нови Сад, за живеене в Суботица и за учене в Белград. Сега е много по-евтино, може би, да учите в по-големите градове и да живеете на собствено място, защото цената на билета за влак или може би цената на годишния билет за влак ще бъде по-ниска от наемането на апартамент в по-голям град като Белград или Нови Сад“, каза Александър Адамович, пътник.

„Ползите от изграждането на железопътна линия са твърде многобройни, за да бъдат изброени. За пътуванията на жителите, за оскъпяването на земята, за по-лесното строителство, за всичко, което е необходимо за един обикновен човек, това е ежедневна полза за нас“, каза Драгиша Елезович, друг пътник.

Според строителите проектът вече е създал над 1000 работни места в Сърбия, обновил е сигналната система на страната до Европейската система за управление на влаковете и е включил обширни мерки за опазване на околната среда.

Железопътната линия Унгария-Сърбия се простира на 341,7 км, включително 183,1 км през Сърбия. Железопътният участък Белград-Нови Сад започна експлоатация през март 2022 г.

Видео с български субтитри:

Източник: CCTVPlus

