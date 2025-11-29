Камбоджа представя потенциала си в областта на туризма и инвестициите пред европейските си партньори на форум на високо равнище в България

Кралство Камбоджа представи своя стабилен инвестиционен климат, процъфтяващ туристически сектор и културно богатство пред европейски лидери и медии на високопрофилен форум, организиран от камбоджанското посолство в Република България в петък.

Събитието подчерта стратегическия ангажимент на югоизточната азиатска страна за задълбочаване на икономическите и културните връзки, особено с европейските партньори.

Форумът, който се проведе в резиденцията на посолството в София, привлече международни журналисти, изтъкнати бизнес мениджъри и поканени гости, като предостави всеобхватна платформа за подробно представяне на широките възможности на Камбоджа в областта на търговията, инвестициите, туризма и културния обмен.

В сесията участваха влиятелни личности, които представиха стратегически перспективи за развитието на Камбоджа и нейното глобално участие.

Негово Превъзходителство Ти Нитор, заместник-държавен секретар в Министерството на външните работи и международното сътрудничество, се включи виртуално чрез Zoom, за да очертае стратегическата визия на Кралското правителство на Камбоджа за националния брандинг и привличането на преки чуждестранни инвестиции.

Д-р Максим Бехар, президент и главен изпълнителен директор на M3 Communications Group, Inc., водеща комуникационна компания в Европа, и президент на Българско-чешката търговска камара, сподели бизнес идеи и последните си наблюдения.

Н.П. д-р Чеа Чанборибо, посланик на Кралство Камбоджа в Република България, беше домакин на събитието с цел укрепване на двустранното сътрудничество между двете страни.

Говорителите подчертаха нарастващата популярност на Камбоджа като атрактивна дестинация в Югоизточна Азия, благодарение на политическата стабилност, подобрената сигурност и подобряващите се икономически показатели.

Привлекателността на страната се основава на два основни стълба:

1. Културно наследство: Емблематичният храмов комплекс Ангкор, включен в списъка на ЮНЕСКО, остава в центъра на вниманието на международните посетители, допълнен от нарастващия брой исторически и културни забележителности.

2. Икономически възможности: Бързото развитие на инфраструктурата и политиките, благоприятни за инвеститорите, са създали все по-конкурентна инвестиционна среда.

Организаторите подчертаха, че стратегическата комуникация относно тези предимства е от жизненоважно значение за предаване на дългосрочната стойност на Камбоджа на международните партньори.

Д-р Максим Бехар сподели наблюденията си от неотдавнашното си бизнес посещение, като похвали бързия темп на икономически растеж, градско развитие и динамичното разрастване на туристическия сектор.

„Силната подкрепа на кралското правителство и нарастващият международен интерес са основните двигатели на бързото и иновативно развитие на страната“, отбеляза д-р Бехар.

Той подчерта разширяването на хотелиерската индустрия и проектите за туризъм, основани на културното наследство, като критични компоненти за устойчивото и устойчиво икономическо бъдеще на Камбоджа.

Форумът беше организиран с цел постигане на няколко основни цели: насърчаване на инвестициите в секторите на хотелиерството и зелената икономика; споделяне на бизнес контакти и препоръки от посещението на д-р Бехар; укрепване на мрежите за международно сътрудничество; и идентифициране на пътища за устойчиво, екологично отговорно развитие, което пряко облагодетелства местните общности.

Организаторите изразиха увереност, че инициативата ще разшири значително международното познание за Камбоджа като дестинация с голям потенциал както за туризъм, така и за инвестиции, като засили дипломатическите и икономическите връзки с България и Европейския съюз като цяло.

Събитието, в което участваха медии, бизнес лидери и правителствени служители, приключи с обмен на идеи, насочени към идентифициране на конкретни пътища за бъдещо сътрудничество.

