Десетки задържани при специализирана полицейска операция за противодействие на престъпления, свързани с финансово-кредитнатата система

Акцията на полицията се проведе на територията на цялата страна; установени са обявени за издирване, както и малолетни и непълнолетни в игрални зали;

Във връзка със зачестилите сигнали за нарушения на разпоредбите за дейността на финансово-кредитните институции при проведената акция са проверени общо 3880 обекта, от които 1139 заложни къщи, близо 1800 игрални зали и казина, както и повече от 1000 фирми, отпускащи бързи кредити.

Проверени са повече от 14 200 души, като в игрални зали са установени 34 малолетни и непълнолетни, както и 36 обявени за издирване. Задържани са 43-ма.

По време на проверките, полицейските органи са установили нарушения и са съставили предупредителни протоколи по реда на чл.65 от ЗМВР при 438 случая. Издадени са 171 акта за установяване на административни нарушения и 30 констативни протокола. Допълнително са изготвени протоколи и са връчени покани за съставяне на Акт за установено административно нарушение от Комисията за защита на потребителите и НАП.

От органите на пожарна безопасност и защита на населението са извършени проверки за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност в 659 обекта, сред които заложни къщи, игрални зали и фирми за бързи кредити. В 80 от тях са установени несъответствия на правилата и нормите, като за отстраняването им са връчени 60 писмени разпореждания, съставени са 35 АУАН и са връчени 16 покани за съставяне на такива.

В резултат на проведената специализирана полицейска операция са образувани 9 наказателни и 8 досъдебни производства.

Старши комисар Иван Маджаров, зам.-директор на Главна дирекция „Национална полиция“ за резултатите от специализираната полицейска операция, провела се на територията на цялата страна в периода от 17 -23 ноември 2025 г.

