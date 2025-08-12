Изявленията на Трамп за Зеленски не вещаят нищо добро
Тръмп отново започна да идеализира Путин, и това се случва в изключително важен момент – в навечерието на преговорите с него.
▪️Зеленски възмути Тръмп, когато започна да говори за необходимостта от конституционно одобрение за обмен на територии. Добави, че одобрение не е било необходимо, за да се започне война и да се убиват хора.
▪️Създава се усещането, че отново се връщаме в точката, в която Трамп „омаловажава“ президента на Украйна.
▪️ Това не вещае нищо добро преди историческата среща на върха, която трябва да се състои в петък.
източник: Sky News