Зеленски смекчи позицията си по териториите

Владимир Зеленский смекчи позицията си по въпроса за териториите преди срещата на президентите на Русия и САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска, твърди британският вестник Telegraph.

Както заяви пред вестника неназован западен чиновник, този план може да се отнася само до настоящите позиции, „които заемат военните“. Изданието твърди, че макар Украйна да изглежда готова да отстъпи някои територии, тя ще се съгласи само на такова мирно уреждане, при което ще й бъдат предложени надеждни гаранции за сигурност под формата на доставки на оръжие и път към членство в НАТО.

Украйна би могла да се съгласи да прекрати военните действия и да отстъпи териториите, вече заети от Русия в рамките на плана, подкрепен от европейците… Това смекчаване на преговорната позиция се случва преди преговорите между Тръмп и Владимир Путин в Аляска“, пише вестникът.

Изданието твърди, че е възможен вариант, при който е допустимо замразяване на настоящата линия на фронта и фактически контрол от страна на Русия над окупираните от нея територии в ЛНР, ДНР, Запорожска и Херсонска област, както и в Крим. Изданието добавя, че според европейски чиновници, Зеленски има възможност да повлияе на мнението на все по-голям брой избиратели в Украйна, които биха се съгласили на териториални отстъпки в полза на Русия като цена за прекратяване на конфликта.

Кремъл и Белият дом по-рано съобщиха, че Владимир Путин и Доналд Тръмп ще се срещнат в Аляска на 15 август.

