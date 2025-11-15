Индонезия – независимост и богата култура!

В София се състоя дипломатически прием по повод 80 години от обявяването на независимостта на Република Индонезия и почти 70 години от дипломатическите отношения между Индонезия и България.

На събитието присъстваха представители на българското правителство и институции, на международните общности, посланици и дипломати от чуждестранните мисии, както общественици и медии.

Мястото на събитието беше националната художествена галерия – Квадрат 500 и то допринесе допълнително за въздействащото събитие.

Индонезия е страна с богата култура, разнообразност и цветност. На събитието присъстващите се докоснаха до многообразието на Индонезия.

Нейно Превъзходителство Извънредният и пълномощен посланик госпожа Листиана Оперананта като домакиня посрещна гостите с усмивка и предразположи всеки един да се чувства удобно. Това създаде една приятна обстановка на взаимност и приятелства. В нейното изказване тя подчерта за развитието на добрите отношения между Индонезия и България, като и сподели факти от икономическото, технологичното и културно развитие на нейната страна през годините.



Почетният гост беше заместник министър Николай Павлов, разказа за своето посещение в Индонезия и официалните срещи, които е имал там. И обърна внимание на най – важният момент, че и двете страни – Индонезия и България са в добри отношения и ще продължат задълбочаването им в сферите на бизнеса, туризма и културата.



Събитието беше своеобразно културно преживяване, защото Нейно превъзходителство и нейният екип се бяха погрижили да има автентични индонезийски танци, демонстрация на индонезийско бойно изкуство, както и музикална изненада.



Танцът, с който започна приемът се нарича „ Пробуждане на силата на „Мандао“, който блести като звезда“. С този танц се изразява почит към наследството и устойчивостта на духа на племето Даяк.



„Мандао“ е свещено оръжие предавано от поколение на поколение, а племето Даяк използва песни и ритми за да събуди и неговият могъщ дух. Танцът беше изпълнен от танцова група на посолството на Република Индонезия в България.



От страни всичко изглеждаше като хармония от движения, звук и цветове и това създаде усещане за магичност.

Изненадата на вечерта бяха изпълненията на негово превъзходителство извънредният и пълномощен посланик д-р Чеа Чан Борибо, посланик на Кралство Камбоджа в България и голям приятел на Република Индонезия.

Той освен дипломат е и професионален музикант, завършил Българската Музикална Академия.

Заедно с Десислава Друмева, Негово превъзходителство изпълниха песента – „Бангауан соло“. Това е класическа индонезийска композиция, която отразява спокойствието на река Соло и любима песен в цяла Югоизточна Азия, заради звученето си – красиво, носталгично и мелодично.

След дуетното изпълнение, Негово превъзходителство изпълни „Довиждане Богор“ това е кралска композиция, която символизира вечното приятелство между Кралство Камбоджа и Република Индонезия.

Културната програма продължи с представяне на индонезийско бойно изкуство.



Както и с още индонезийски автентични танци, чрез които публиката можеше да усети дълбочината, древността, душевността и многообразието на индонезийската култура и традиции.



Освен богата културна програма, с който се отбелязваха два официално повода събитието бе своеобразен пример за приятелство, разбирателство и подкрепа между народи, култури и традиции.

Как изтока и запада Заедно отбелязваха празник; заедно споделяха преживявания; заедно създаваха спомени; заедно създаваха приятелства;

Да, и може би точно това е начина, колкото повече споделяме нашите различия като народи и култури, толкова по-разбираеми ставаме едни за други и по – близки.



Нейно превъзходителство Госпожа Листиана Оперананта и нейният екип освен, че отбелязаха важен исторически повод в същият момент показаха, как чрез протегнатата ръка на приятелството и споделянето можем да градим и вървим напред!

