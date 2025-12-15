Духовни подаръци преди Рождество Христово за българската църковна община в Париж

Българската православна църковна община „Св. Патриарх Евтимий Търновски“ в Париж имаше радостта да посрещне Негово Високопреосвещенство Западно- и Средноевропейския митрополит Антоний в периода 10 – 15 декември 2025 г.

По време на тази пастирска визита се осъществиха редица важни събития от духовния и обществения живот на общината.

На 11 декември митрополит Антоний се срещна с Нейно Превъзходителство посланик Радка Балабанова-Рулева, като я запозна с живота на епархията ни и с усилията, които църковната община в Париж полага за намиране на храм за дългосрочно ползване и за неговото закупуване. Архиереят сподели също, че в началото на 2026 г. в Лайпциг предстои закупуването на терен с площ от два и половина декара, включващ храм и прицърковно училище, където ще бъдат организирани и лагери за децата от епархията.

Нейно Превъзходителство изрази радостта си от прекрасното съвместно сътрудничество с българската църква в Париж и от реализираните общи проекти, сред които изложбите на православни икони и съборът, посветен на светите братя Кирил и Методий в Моренвилие, който през идната година ще се проведе за тридесети път.

В същия ден митрополит Антоний взе участие в заседание на Асамблеята на православните епископи във Франция, като информира присъстващите за предстоящата среща на Негово Светейшество Българския патриарх Даниил с Вселенския патриарх Вартоломей, както и за програмата на мирното му посещение, което ще се проведе от 25 до 28 декември в Турция. В дневния ред на Асамблеята бяха включени редица важни теми, сред които програмата за Деня на православната младеж, който ще се състои в навечерието на Неделя православна, както и осемнадесетият всеправославен конгрес, планиран за периода 30 април – 3 май 2026 г., който ще събере православни християни от различни юрисдикции около темата : „Не бой се, само вярвай“ – да се надяваш в свят в криза.

След заседанието се състоя среща с епископа на Нантер, монсеньор Матю Руже. В качеството си на епископ, отговарящ за католическите училища във Франция, той изрази жив интерес към предстоящото въвеждане на предмета „Добродетели и религии“ като задължителен в неговите три опции (православие, ислям и етика), както и към духовния живот на България, особен към поклонническия път „Рилският Чудотворец“. Митрополит Антоний го запозна и с предприетите от българската енория в Париж стъпки за придобиване на храм за дългосрочно ползване. Епископът на Нантер увери, че от своя страна ще съдейства, като търси подходящи възможности в рамките на своята епархия, в която се намират едни от най-предпочитаните предградия на Париж. Срещата завърши с размяна на подаръци. Митрополит Антоний подари икона на Пресвета Богородица – дело на куратора на изложбата „Православната икона. Светлина от Вечността“ – Зорница Иванова, а от своя страна получи икона на местна светица, родена в Нантер и покровителка на Париж – света Геновева (IV – V век), почитана и в Православната църква.

Вечерта в Българския културен институт бе открита изложба, включваща над 50 икони и мозайки от 20 зографи – 10 български и 10 чуждестранни. Събитието е посветено на 1700-годишнината от Първия вселенски събор. Свещеноиконом д-р Добромир Димитров, предстоятел на новоосветения български храм в Лондон, изнесе лекция на тема „Иконата – прозорец към Вечността“, преведена симултанно на френски език, чрез която многобройната публика се запозна със смисъла и посланието на православната икона. Лекцията представи широка историко-богословска панорама – от пролога на свети Йоан Богослов, през критиките на неоплатониците Порфирий и Целз, иконоборческия период и православните апологети свети Йоан Дамаскин, Теодор Студит и Герман Константинополски. Продължи и до ренесансовите религиозни художествени творби, фокусирани върху човешките страсти, за разлика от православната икона, която изразява неизразимия Божи мир.

Кураторът на изложбата Зорница Иванова определи всяка от представените икони като „малка Витлеемска звезда, която ни води към Младенеца“, и пожела експозицията да бъде не само естетическо преживяване, но и момент на тихо размишление за всички посетители. Изложбата може да бъде разгледана до 29 януари 2026 г.

Митрополит Антоний, с чието благословение се осъществява единадесетото издание на изложбата, отправи специални благодарности към иконописците, към Нейно Превъзходителство посланик Балабанова-Рулева за оказания патронаж, както и към г-жа Десислава Бинева, директор на Българския културен институт, която за поредна година, заедно със своя екип, съдейства изложбата, подготвена от енорията ни, да бъде представена достойно в столицата на световното изкуство Париж.

В неделния ден най-младите енориаши на българската православна община в Париж – Теодор, четвъртото дете на протоиерей Иван и презвитера Елена Карагеоргиеви, и Мирела, втората дъщеря на Николай Рангелов – секретар на църковното настоятелство и неговата съпруга Гергана, бяха кръстени от епархийския митрополит. Те се причастиха със светите Христови Тайни заедно с други деца от неделното училище и с подготвилите се по-големи енориаши.

В своята проповед митрополит Антоний подчерта неизразимата сила на Божията любов, която се разкрива в тайната на Боговъплъщението, особено в неделята, когато Православната църква чества светите Праотци. Изяснявайки евангелското четиво, той напомни, че Божият промисъл е непостижим за човешкия разум и че онези, за които е приготвено царството Божие, могат да не влязат в него, ако не откликват на Божия глас и не въплъщават вярата си чрез дела, без които тя е мъртва. Пътят към Бога е изпълнен с трудности и изпитания, но Създателят очаква от нас доверие, като ни изпраща помощници – подобно на Симон Киринеец – които да ни подкрепят, когато човешката ни немощ ни пречупва под тежестта на кръста.

В края на богослужението децата получиха подарък – книга за Пресвета Богородица с книжка за оцветяване, издадена от Клисурския манастир „Св. св. Кирил и Методий“.

Празнична трапеза събра всички енориаши и приятели на църковната община, дошли да споделят общата радост, защото няма истинска радост, която да не бъде споделена.

Facebook

Twitter



Shares