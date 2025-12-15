Над 70 деца от 5 училища си приготвиха гевречета в работилницата „Коледни обреди“

понеделник, декември 15, 2025
Над 70 деца от началния курс се включиха в работилницата „Коледни обреди“, която е част от коледния календар на Община Разград за празниците в края на годината

В стола на ОП“Столово хранене“ всяко от децата само разточи тесто и оформи геврече, което служителите на общинското предприятие изпекоха. Кулинарни умения на малчуганите от ОУ“Отец Паисий“, ОУ“Н.Й.Вапцаров“, ОУ“Васил Левски“, ОУ“Ив.С.Тургенев“ и СУ“Христо Ботев“ преподаваха техни връстници от клубовете към ЦПЛР Център за ученическо техническо и научно творчество. Материалите за гевречетата бяха осигурени от ОП“Столово хранене“.

В кулинарните занимания се включи и заместник-кметът Елка Неделчева. Заедно с малките участници в работилницата тя бе зрител и на програмата, подготвена от възпитаници на ЦУТНТ. Тя включваше любопитна информация за българските традиции по Коледа, както и конкретно за гевречетата, които се използват за украса на сурвачки или се поставят на гегите на коледарите.

