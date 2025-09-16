Дубай Хуманитарен център изпраща втори въздушен транспорт с хуманитарна помощ за Афганистан за по-малко от седмица

По указания на Негово Височество шейх Мохамед бин Рашид Ал Мактум, вицепрезидент, министър-председател и управител на Дубай, Dubai Humanitarian изпрати втори въздушен транспорт с хуманитарна помощ за Афганистан в рамките на по-малко от седмица, в отговор на опустошителното земетресение, което наскоро разтърси страната.

С помощта на Dubai Humanitarian чрез Global Humanitarian Impact Fund (GHIF), въздушният транспорт има за цел да осигури бърза доставка на хуманитарни помощи, предоставени от Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец (IFRC).

Самолетът излетя от Дубай за Кабул в неделя сутринта, превозвайки 39,8 тона критично важни помощи, включително палатки и предмети за подслон, основни домакински артикули като кухненски комплекти и лекарства. Товарът, на стойност над 315 350 долара (около 1,16 милиона дирхама), се очаква да помогне на над 50 000 души в някои от най-тежко засегнатите райони.

Вторият въздушен транспорт следва мисията, изпълнена в понеделник, при която бяха доставени 84 тона помощи от името на четири агенции на ООН. Доставките на помощи подчертават непрекъснатия ангажимент на ОАЕ, емирство Дубай и Dubai Humanitarian в подкрепа на международната хуманитарна реакция и гарантиране, че навременната помощ достига до засегнатите общности в Афганистан.

източник: www.wam.ae

Facebook

Twitter



Shares