Дронът „Дзиутиен“ завърши успешно първия си полет

На 11 декември дронът „Дзиутиен“ изпълни успешно първия си полет, съобщиха от Китайската корпорация за авиационната индустрия.

Този дрон разполага с редица ключови предимства, сред които голям капацитет за натоварване, висока летателна височина, широк диапазон на скорости и възможност за кратко излитане и кацане. Той може да носи товар до 6000 килограма, да лети до 12 часа и да покрива разстояние от 7000 километра.

Техническите му характеристики го поставят сред водещите продукти в неговата категория. Успехът на първия полет бележи важен пробив в развитието на големите безпилотни технологии в Китай. Дронът „Дзиутиен“ е проектиран от Първия институт за изследвания и проектиране на дронове по поръчка на Шаансийската компания за безпилотни летателни апарати.

