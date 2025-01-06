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График за почистване на дъждоприемни шахти в Пловдив

Редактор

Дъждоприемните шахти в Пловдив ще се чистят по график и другата седмица.

Сигнали за счупени или липсващи капаци, както и за запушени шахти, се приемат на телефон 032/675 817. Ето къде ще работят екипите:

На 06 Януари (понеделник): Бул.“Пещерско шосе“, ул.“Просвета“ /подлез на кв.“Прослав“/, бул. „Цар Борис III Обединител“ от бул. „Дунав“ до бул. „Марица-юг“, бул. „Дунав“

На 07 Януари (вторник): Бул. „Цар Борис III Обединител“ – от бул. „Христо Ботев“ до бул. „Марица-юг“, Подлез на бул. „Шести септември“ и бул. „Цар Борис III Обединител“, ул. „Авксентий Велешки“, бул. „Марица-север“,  бул. „Марица-юг“ от ул. „Крайна“ до кръстовище с бул. „Източен“,  мост на завод „Напредък“

На 08 Януари (сряда): Бул. „Освобождение“ – от бул. „Найчо Цанов“ до бул. „Санкт Петербург“ и източно платно от бул. „Санкт Петербург“ до бул. „Цариградско шосе“, бул. „Найчо Цанов“,  бул. „Васил Априлов“ от моста на р. Марица до Голямоконарско шосе

На 09 Януари (четвъртък): Бул. „Освобождение“ – от бул. „Найчо Цанов“ до бул. „Санкт Петербург“ и източно платно от бул. „Санкт Петербург“ до бул. „Цариградско шосе“, бул. „Найчо Цанов“, ул. „Васил Левски“

На 10 Януари (петък): Бул. „Васил Априлов“ – от пл. „Гарата“ до бул. „Марица-юг“, ул. „Любен Каравелов“, бул. „Шести септември“ от бул. „Цариградско шосе“ до  кръстовище с бул. „Източен“, бул. „Източен“- източно платно,  бул. „Княгиня Мария Луиза“ от бул. „Източен“ до  бул. „Освобождение“,  бул. „Цариградско шосе“  от  бул. „Освобождение“ /северна страна/

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