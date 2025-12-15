понеделник, декември 15, 2025
Destiny Quartet идва при вас с подарък – концерт!

Вдъхновяващите диви от Destiny отново доказаха, че сцената е тяхната стихия и, че смелостта да вървиш по ръба е част от таланта им.

С препълнена зала и нестихващи аплодисменти най-популярният български струнен квартет бе посрещнат в Ловеч. С феерия от емоции модерната класика завладя града на люляците, превръщайки събитието в истински празник за ценителите на музиката. Водени от порива си да дават криле, момичетата от Дестини докоснаха сърцата на всички в залата, подарявайки специален момент на младата пианистка Мария – Луиза Малешкова. 15 – годишната музикантка откри вечерта с великолепно изпълнение на „Тиха нощ, свята нощ“, което накара публиката да усети нейния талант. Горещ концерт на открита сцена – такава емоция оставиха красавиците от квартета в жителите на Ямбол. Със своя впечатляващ спектакъл „Любов без граници“ и уникални интерпретации на световни класики и популярни хитове, невероятните момичета усмихнаха всички и сгряха сърцата им, а светлинното шоу добави допълнителна магия и превърна концерта в истинско визуално преживяване. Виртуозните изпълнителки се срещнаха и с възпитаници на школите в Общински детски комплекс-Ямбол. С усмивка и споделеност на музиката те подариха на децата вяра и увереност по пътя им към голямата сцена.

След емоционалното посрещане в Ловеч и Ямбол, дивите от Destiny продължават своето турне с концерт – спектакъла „Любов без граници“, за да докоснат сърцата Ви и да продължат да сбъдват мечти чрез инициативата си „Подкрепа на младите таланти“.

Календар на концертите:

21.12 – гр. Русе, открита сцена пред Общината – 18:00 часа*

22.12 – гр. Шумен, открита сцена в Градската градина – 18:30 часа**

23.12 – гр. Плевен площад „Възраждане“ – 18:00 часа***

П.П Възможна е промяна на мястото на концерта при лоши метеорологични условия:

*Русе – Доходно здание ; **Шумен – МФЗ „Арена Шумен“; ***Плевен – зала „Катя Попова“;

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Механизма за възстановяване и устойчивост — NextGenerationEU.

