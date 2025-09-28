неделя, септември 28, 2025
„Да отмъстим на децата си с развод или да го отпразнуваме“ – книга-свидетел, която променя разговора за семейството

Време е да се заговори за развода по нов начин – не като юридическа процедура, а като човешка история, в която най-уязвимите често са децата.

Новата книга на адв. Златина Хаджипанайотова – „Да отмъстим на децата си с развод или да го отпразнуваме“ – е първото по рода си издание в България, което съчетава професионалния поглед на адвокат по семейно право с личния опит на жена и майка.

Това не е художествен роман и не е юридически наръчник. Това е книга-свидетел – честен, емоционален и дълбоко човешки разказ за раздялата и нейното отражение върху семейството.

Защо е различна?

  • За първи път адвокат излиза от рамката на закона и говори с езика на живота – отвъд параграфи и дела.
  • Гласът на децата става център на разговора.
  • Историите са споделени така, че читателят да открие не осъждане, а утеха и съпричастност.

Защо е спътник?

  • Книгата не дава присъди, а върви редом с онези, които преживяват раздяла.
  • Тя е огледало, в което всеки може да види собствените си страхове и надежди.
  • Тя казва ясно: „Не сте сами.“

Защо е специална?

  • Защото дава лице и глас на децата – често оставяни като „пешки“ в битката на възрастните.
  • Защото е създадена с кауза – да промени начина, по който говорим за развод и семейство.
  • Защото съчетава професионализъм с дълбока лична честност.

„Да отмъстим на децата си с развод или да го отпразнуваме“ не е просто книга за развода – тя е свидетелство за истината, която всички споделяме, и надежда, че разговорът за семейството може да бъде по-честен, по-човешки и по-смел.

Автор: адв. Златина Хаджипанайотова

