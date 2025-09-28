„Да отмъстим на децата си с развод или да го отпразнуваме“ – книга-свидетел, която променя разговора за семейството
Време е да се заговори за развода по нов начин – не като юридическа процедура, а като човешка история, в която най-уязвимите често са децата.
Новата книга на адв. Златина Хаджипанайотова – „Да отмъстим на децата си с развод или да го отпразнуваме“ – е първото по рода си издание в България, което съчетава професионалния поглед на адвокат по семейно право с личния опит на жена и майка.
Това не е художествен роман и не е юридически наръчник. Това е книга-свидетел – честен, емоционален и дълбоко човешки разказ за раздялата и нейното отражение върху семейството.
Защо е различна?
- За първи път адвокат излиза от рамката на закона и говори с езика на живота – отвъд параграфи и дела.
- Гласът на децата става център на разговора.
- Историите са споделени така, че читателят да открие не осъждане, а утеха и съпричастност.
Защо е спътник?
- Книгата не дава присъди, а върви редом с онези, които преживяват раздяла.
- Тя е огледало, в което всеки може да види собствените си страхове и надежди.
- Тя казва ясно: „Не сте сами.“
Защо е специална?
- Защото дава лице и глас на децата – често оставяни като „пешки“ в битката на възрастните.
- Защото е създадена с кауза – да промени начина, по който говорим за развод и семейство.
- Защото съчетава професионализъм с дълбока лична честност.
„Да отмъстим на децата си с развод или да го отпразнуваме“ не е просто книга за развода – тя е свидетелство за истината, която всички споделяме, и надежда, че разговорът за семейството може да бъде по-честен, по-човешки и по-смел.
Автор: адв. Златина Хаджипанайотова