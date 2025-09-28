Най-високият мост в света официално ще бъде открит в китайския град Гуейджоу

Мостът над Големия каньон Хуадзян в провинция Гуейджоу, югозападен Китай, ще бъде официално завършен и ще започне експлоатация в неделя, превръщайки се в най-високия мост в света.

Мостът е дълъг 2890 метра с основен отвор от 1420 метра. Издигащ се на 625 метра над реката, той ще постави рекорда както за най-висок мост в света, така и за най-голям отвор в света, построен в планински район.

От началото на проекта в началото на 2022 г. строителният екип е преодолял естествената бариера на Големия каньон Хуадзян и е внедрил няколко нови технологии и процеси, включително дронове, интелигентно наблюдение и материали с ултрависока здравина, за да постигне милиметрова точност на строителството на надморска височина от 600 метра.

Видео:

Източник: AMSP.link

