Бета Давидкова – талант, вдъхновение и блясък, който оставя следа

Родена в сърцето на София, Бета Давидкова винаги е носила в себе си усещане за стил, финес и творчески дух.

Още като ученичка в 151 СОУПИ тя избира пътя на модата – път, който впоследствие я отвежда и в моден колеж, където доизгражда своята индивидуалност и професионална чувствителност.

След завършването си Бета поема в нова посока – посвещава се на маникюра, професия, която практикува с отдаденост цели 15 години. Именно през този период тя създава и свое собствено студио за красота BetaGFashion Studio – пространство, в което всяка жена може да се почувства специална, разглезена и уверена.

Но модата никога не я напуска. През всички тези години Бета не спира да шие дрехи за себе си – дрехи, в които вплита емоции, мисли, мечти. Така преди година се ражда модната марка BEKODA – естествено продължение на нейния вътрешен свят, смелостта ѝ да изразява себе си и желанието ѝ да облича жените в самочувствие и уникалност.

Днес е време талантът ѝ да бъде споделен с още по-широка публика.

На 30 януари 2026 г., в City Mark Art Center – София, Бета Давидкова ще бъде специален гост в престижното събитие „Кауза на звездите“. Събитие, което събира личности, които мечтаят, действат и влагат сърцето си в това, което правят.

Бета е и номинирана в Награди „Върховете“ в категория „Модерен бранд“ – признание за нейния труд, постоянство и умението ѝ да създава мода, която говори с емоция.

Организатор на събитието е добре познатият шоумен и поп изпълнител Красимир Недялков, който обещава една вечер, изпълнена с блясък, стил и класа. Очакват се гости от цялата страна – представители на бизнеса, модата, различни творчески сфери, обединени от любовта към красивото и смисленото.

Предстои вечер, която ще докосне, вдъхнови и остави спомен.

Вечер, в която ще блесне не само модата, а и историята на една жена, която не спира да мечтае и да създава.

Очаквайте Бета Давидкова – жената зад BEKODA, жената, която превръща вдъхновението в стил.

