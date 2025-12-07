Доброволци от Габрово, Севлиево и Трявна показаха умения за спасителни акции в атрактивно състезание

На 6 декември – в празничния Никулден и непосредствено след Международния ден на доброволеца, площад „Възраждане“ се превърна в център на смелост, екипност и истински доброволчески дух.

Дъждът и мрачното време не повлияха на над 20 доброволци от Габрово, Севлиево и Трявна, дошли да покажат най-доброто от себе си в демонстрационно състезание за реакция при бедствия и кризисни ситуации. Проявата бе организирана от доброволното формирование „Янтра“ и Община Габрово със съдействието на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН).

Отборите премериха сили в три динамични дисциплини, избрани да пресъздадат реални извънредни мисии. В колективните и индивидуалните задачи участниците показаха завидни качества, умения и знания, свързани с пожарната безопасност и защита на населението при спасителни акции.

Сред изпитанията в надпреварата бяха щафета за доброволци, построяване на смесена шлангова линия от противопожарен автомобил до състезателна мишена и гасене на учебна тава с 6-килограмов прахов пожарогасител.

Съдийската комисия бе оглавена от Радослав Стефанов – началник-сектор „Спасителна и пожарогасителна дейност“ в РДПБЗН, а към него се присъединиха и ръководителите на трите формирования – Павлин Павлов (Габрово), Пенчо Младенов (Севлиево) и Иван Димов (Трявна). Те следяха за точност, безопасност, прецизност и време на изпълнението.

Специален акцент в състезанието бе впечатляващото спускане по алпийски способ от кулата на общинската администрация, в което участваха Мартин Марков – спасител от Аварийно-спасителния отряд към Българската федерация по спелеология, и Павлин Павлов – ръководител на габровското доброволно формирование.

Най-добро време и най-голям брой точки записаха доброволците от ДФ „Янтра“ – Габрово, които оглавиха класирането. На второ място се наредиха представителите на доброволното формирование към Община Севлиево, а третото място зае отборът на формированието към Община Трявна.

Наградите – купи и грамоти, бяха връчени от кмета на Община Габрово Таня Христова и директора на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ комисар Пламен Генчев. В своето обръщение към участниците кметът Христова подчерта ролята на доброволците като мотивиращи, дисциплинирани и всеотдайни хора, на които обществото разчита в трудни моменти. „Спокойствие е за всички нас, че Ви има – защото знаем, че има кой да се погрижи, за да не се случи най-лошото. Ще продължим да Ви подкрепяме – с техника, оборудване, обучения и състезания!“, заяви тя.

Комисар Генчев получи грамота от името на ДФ „Янтра“ за подкрепата и приносa към развитието на доброволните формирования. Сред най-вълнуващите моменти бе и изненадата за малкия Христо – тригодишен ентусиазиран фен на доброволците, на когото ръководителят Павлин Павлов подари умален модел на пожарен автомобил.

Община Габрово изказва благодарност на всички доброволци, организатори и партньори. Състезанието е не само демонстрация на умения, но и жест на признателност към хората, които ежедневно доказват, че смелостта и човечността вървят ръка за ръка. Благодарим Ви, че сте винаги на първа линия!

