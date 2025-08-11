Автомати в опашката: какви новости подготвя „Калашников” за фронта

Концернът представи гама оръжия, безпилотни летателни апарати и екипировка

Модернизиран автомат Калашников калибър 7,62 мм, съкратени и свръхсъкратени модели АК, лек лентов ръчен пулемет, баражиращи боеприпаси-камикадзе, първият многофункционален военен ранец и обмундировка от ново поколение — концерн „Калашников” на базата на парк „Патриот” демонстрира последните си разработки. Някои от тях вече се използват в зоната на СВО, други ще бъдат изпратени във войските след изпитания. Специален кореспондент на „Известия“ беше един от първите, които видяха новостите и оцениха техните характеристики.

Автомати-близнаци

Главният представен образец — АК-15 — модернизиран автомат калибър 7,62. До последно време конструкторите на концерна изцяло отдавали внимание на АК-12 с калибър 5,45 (именно той от 2018 година се доставя масово в руската армия). През 2025 г. дойде ред и на 7,62. Причините: остър интерес от страна на клиенти от други страни, където именно този калибър е особено популярен. Плюс поръчка от Министерството на отбраната на РФ. АК-15 е изцяло модифициран по модела на АК-12, без да се добавя нищо. Един и същи мерник, аналогичен предпазител, вътрешна конструкция, ергономика, база за монтаж на допълнителни модули и т.н. Два автомати-близнаци, само за различни патрони.

Бяха представени и две допълнителни модели от серията — AK-15K скъсен и AK-15-SK малогабаритен.

Днес има нужда от облекчени и съкратени варианти, — разказа пред „Известия“ главният конструктор на концерна Сергей Уржумцев. — Първо, за щурмови действия в ограничено пространство — в блиндаж, помещение, където не е от значение дальността на стрелбата, но за сметка на това е много важна компактността. Второ, за бойци, за които автоматът не е основно оръжие – артилеристи, пилоти, связисти, оператори на БПЛА, шофьори, те не се нуждаят от излишно тегло и дължина на цевта. Теглото на обикновения АК-15 без пълнител е 3,5 кг, дължината – 880–940 мм. АК-15К е с 130 мм по-къс и с 150 г по-лек. АК-15-СК – допълнително с още 70 мм и 150 г. Тези модели ще започнат да постъпват в армията през втората половина на тази година.

Друго интересно решение на „Калашников” е олекотеният ръчен пулемет с лентово захранване РПЛ-7 калибър 7,62, предназначен за щурмовици. Теглото му е като на обикновен автомат – само 3,5 кг. Боезарядът на един короб е 80 и 160 патрона. Оръжието е в етап на доработка и се очаква да се появи в действащите части през 2026 година.

Както обясниха служители на концерна, всички модели за новия калибър са разработени в рекордно кратки срокове – средно за три месеца. Специалистите на „Калашников“ са в постоянна връзка с военните в зоната на СВО, получената обратна връзка е в основата на промените и рационализацията.

От „Ската“ до „КУБа“

Друго направление, което развива „Калашников“ — безпилотни апарати. Сред тях, например, е системата за повдигане на оборудване (камери за наблюдение, термовизионни устройства, защита от потискане на комуникациите) СПА „Квазимачта“ – тя представлява коптер с шнур, захранва се от наземен дизел генератор и се управлява с помощта на пулт.

Височина на издигане – до 140 м, радиус на обхват на местността – 5 км, – разказа пред „Известия“ директорът по износ на безпилотни летателни апарати и барикадни боеприпаси на „Калашников“ Леонид Рокеах. — Коптерът е способен да наблюдава денонощно дадена зона, времето за непрекъсната работа е до 500 часа. В военни условия това може да бъде важен обект, полигон, охраняема територия. В граждански условия — масови мероприятия, митинги. Апаратът е неуязвим за заглушители. В Русия към днешна дата това е единственият пример за подобен БПЛА.

Друг безпилотен летателен апарат — разузнавателен самолет от типа „Скат 350-М“. Първоначално е създаден за граждански нужди — наблюдение на полета, гори, огнища на пожари, търсене на изчезнали хора. След 2022 г. е препрофилиран за военни задачи. Далечина на полета е 240 км, времето на работа на акумулаторите е четири часа, изстрелването се извършва с помощта на катапулт. На фронта той е предназначен да наблюдава вражеските позиции, да предава местоположението на целите и да предава координатите за боеприпасите. Според разработчиците, „Скат“ е един от най-добрите тактически разузнавачи в страната.

Образците на управляемите баражирани снаряди носят наименованието „КУБ“. Модел КУБ-Е представлява камикадзе, наподобяващ малък самолет с винт на опашката, вътре в корпуса е поставен осколочно-фугасен боеприпас. Камера за следене няма, той лети по зададени координати. Към днешна дата в армията са доставени вече хиляди такива апарати. Предимствата му пред FPV са далност на полета до 25 км, височина – 1 км. А също така и липсата на необходимост от привличане на висококвалифицирани оператори (които са необходими за управление на FPV), обикновен боец с базова подготовка може да изпрати един след друг цял рояк от такива дронове. Те са предназначени за унищожаване на жива сила и небронирани обекти.

За по-сериозни цели се използва вече „КУБ-2” – комплекс с камера на борда. Височината на полета му е не по-малко от 2 км, а обхватът – над 20 км. Небето отдавна се разрязва не само от познатите ни на всички коптери, но и от безпилотни летателни апарати от най-различни видове и модификации.

Ново поколение обмундировка

Отделна история — обмундировката, с която се занимават компании, също входящи в „Калашников“. Както сподели пред „Известия“ директорът на дивизията за екипировка на концерна Арсений Коваленко, особо внимание заслужава комплектът ВКПО 3.2, който включва осем елемента – летни, ветро- и водоустойчиви и утеплени костюми, флисови и демисезонни якета, бельо, зимна шапка и лятна фуражка.

— Тази екипировка принадлежи към ново поколение, — обясни той. — Тя представлява усъвършенствана униформа, която отчита желанията на военнослужещите след 2022 година. Към иновациите се отнася зоналността — когато се използват няколко вида тъкани и материали: дишащ торс и гръб, свободни и еластични стави. Интегрирана защита — когато има вътрешни вложки на коленете и лактите. Нещо повече — преминаваме към следващото ниво — постепенно намаляване на броя на елементите на екипировката и обединяване на няколко зони в една, без загуба на функционални качества. Например, една и съща яке, която може да се носи комфортно при температура от 0 до +50 градуса. Друг вариант на такова „съчетаване“ е армейският ранец, в който сме обединили веднага три раници – за 30, 40 и 60 кг. Всичко това е насочено към намаляване на мястото и теглото на излишния багаж.

Бронежилет, предназначен за общовойскови армейски групи, също претърпя промени и също носи допълнителната характеристика „ново поколение“. Наименованието му е 6-Б 45, категория защита 4+ (максимална 5). Противоосколочната му площ е увеличена. На гърдите и гърба са монтирани керамични пластини, издържащи на удари от куршуми 7,62 и 5,45 от разстояние 10 м. В нея има система за разпределение на теглото – от раменете и гърба към таза, както при туристическите раници. Има и набедрена защита, изработена от свръхвисокомолекулярен полиетилен. Тежи 8 кг. За специални подразделения се произвеждат по-функционални жилетки с категория на защита 5. Всички те вече се доставят в зоната на СВО.

автор: Сергей Прудников

източник: iz.ru

Facebook

Twitter



Shares