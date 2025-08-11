Автомобилният сектор в Китай отбелязва двуцифрен растеж за периода януари-юли

Производството на автомобили в Китай достигна 18,235 милиона единици, което е с 12,7% повече в сравнение със същия период на миналата година, а продажбите на автомобили достигнаха 18,269 милиона единици, което е с 12% повече в сравнение със същия период на миналата година, според данни, публикувани в понеделник от Китайската асоциация на автомобилните производители (CAAM).

Само през юли производството и продажбите на автомобили достигнаха 2,591 милиона и 2,593 милиона единици, което представлява ръст от 13,3% и 14,7% на годишна база.

Междувременно, според данни на CAAM, през първите седем месеца на 2025 г. производството и продажбите на нови енергийни превозни средства (NEV) в Китай продължиха да бележат силен ръст. Продажбите на NEV съставляват 45% от общите продажби на нови автомобили в страната.

Производството на NEV през юли достигна 1,243 милиона единици, което е с 26,3% повече; Производството от януари до юли беше 8,232 милиона единици, което е с 39,2% повече.

Продажбите на NEV през юли са 1,262 милиона единици, което е с 27,4% повече в сравнение със същия период на миналата година. За първите седем месеца продажбите достигат 8,22 милиона единици, което представлява 38,5% увеличение в сравнение със същия период на миналата година.

Източник: CCTVPlus

