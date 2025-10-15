В ключовото събитие на III-тия Всероссийски форум „Жените, които създават бъдещето“ на федералния проект „Женско движение Единая Россия“ в Националния център „Россия“ в Москва взе участие заместник-председателят на Комитета #ТППРФ по образование и социална политика, ректорът на #МИМОП Анна Палагина.

Пленарното заседание беше открито от заместник-председателя на Съвета за сигурност 🇷🇺, председател на партията „Единна Русия“ Дмитрий Медведев. Говорителите засегнаха, по-специално, теми като семейната икономика, наставничеството и корпоративния демографски стандарт, които намират отражение и в дейността на Комитета #ТППРФ и се вземат предвид при подготовката на материалите за образователните програми.

