Защо едно време никой не говореше за мъжка и женска енергия?

Защото едно време майката готвеше! Или бабата! Някоя жена го правеше …

Аз нямам спомен някога баща ми да е бил готвача вкъщи или дядо ми! Мъжът някога се прибираше късно от работа и жената сервираше! После

семейството сядаше да яде. Жената разтребваше масата. Миеше чиниите.

Мъжът беше глава на семейство. Той решаваше проблемите, мислеше за прехраната и вършеше мъжките неща.

Какви енергии и глупости!

Защо сега говорим за енергии ?

Защото мъжа готви! След това и простира. Чисти уикенда с жената. Прави и баница. Заедно си помагат. Той прави тоест женски неща. Пък жената вече е стабилната финансова опора. На нея финансово се разчита. Тя не знае с кое по напред да се заеме. Трябва да гради кариера и да расте по стълбицата защото парите на никога не стигат. Вече е толкова добра. Тя е директор, бизнесдама, голямата работа. Има нужда от почивка. И мъжът меси баница. Прави и вана. Да се отпутне че утре става в 6 да опъва каиша както мъжа. Има и нощни смяни ако е лекарка или

стюардеса или нещо си там

през нощта. Ама без нейната заплата не става! И те заедно се допълват. Не е ясно нито функцията на мъжа нито функцията на жената ама нещо си са допълнение !

И тук идва коуча и психолога и започва

“Вижте сега, понеже объркахте и природата и вече нищо не се разбира ще ви кажа какво е мъж и жена и какво прави мъжа и какво жената! И вие слушате. Защото не е ясно кой с каква роля е!”

А някога нямаше Коуч.

Просто Мъжът си беше Мъж в мъжка енергия

Жената жена в женска

И тя си сервираше и готвеше вечеря

И той си работеше и носеше хляба

Просто и ясно

И на никой не му пукаше за енергията

Тя си беше по местата и беше ясно кой е мъж и коя е жена по пола !

Сега не е ясно по пола

Затова се говори за енергиите и характеристиките ! Сега никой не си е в ролята и ролята се обяснява !

“Иване ти като мъж е добре да правиш това, Марийке ти като жена онова”

Сега има нужда да се обяснява много …

Някога всички си знаеха ролята …

С обич – Десислава Илиева

