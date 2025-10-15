Защо едно време никой не говореше за мъжка и женска енергия?
Защото едно време майката готвеше! Или бабата! Някоя жена го правеше …
Аз нямам спомен някога баща ми да е бил готвача вкъщи или дядо ми! Мъжът някога се прибираше късно от работа и жената сервираше! После
семейството сядаше да яде. Жената разтребваше масата. Миеше чиниите.
Мъжът беше глава на семейство. Той решаваше проблемите, мислеше за прехраната и вършеше мъжките неща.
Какви енергии и глупости!
Защо сега говорим за енергии ?
Защото мъжа готви! След това и простира. Чисти уикенда с жената. Прави и баница. Заедно си помагат. Той прави тоест женски неща. Пък жената вече е стабилната финансова опора. На нея финансово се разчита. Тя не знае с кое по напред да се заеме. Трябва да гради кариера и да расте по стълбицата защото парите на никога не стигат. Вече е толкова добра. Тя е директор, бизнесдама, голямата работа. Има нужда от почивка. И мъжът меси баница. Прави и вана. Да се отпутне че утре става в 6 да опъва каиша както мъжа. Има и нощни смяни ако е лекарка или
стюардеса или нещо си там
през нощта. Ама без нейната заплата не става! И те заедно се допълват. Не е ясно нито функцията на мъжа нито функцията на жената ама нещо си са допълнение !
И тук идва коуча и психолога и започва
“Вижте сега, понеже объркахте и природата и вече нищо не се разбира ще ви кажа какво е мъж и жена и какво прави мъжа и какво жената! И вие слушате. Защото не е ясно кой с каква роля е!”
А някога нямаше Коуч.
Просто Мъжът си беше Мъж в мъжка енергия
Жената жена в женска
И тя си сервираше и готвеше вечеря
И той си работеше и носеше хляба
Просто и ясно
И на никой не му пукаше за енергията
Тя си беше по местата и беше ясно кой е мъж и коя е жена по пола !
Сега не е ясно по пола
Затова се говори за енергиите и характеристиките ! Сега никой не си е в ролята и ролята се обяснява !
“Иване ти като мъж е добре да правиш това, Марийке ти като жена онова”
Сега има нужда да се обяснява много …
Някога всички си знаеха ролята …
С обич – Десислава Илиева