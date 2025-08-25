Изявление на Н.П. Пен Бона, говорител на кралското правителство

Добро утро, представители на медиите и всички присъстващи!

Като говорител на Кралското правителство, бих искал да изясня истината пред нашите съграждани, въз основа на исторически факти, както следва:

1- В съвременната ни история от последните 500 години, считано от периода след Ангкор, Камбоджа под ръководството на Течо-Типадей преживя по-голямо развитие, отколкото в която и да е друга епоха. Ние се радваме на по-дълъг мир от всякога. Страната разполага с по-добра социална инфраструктура, което улеснява гражданите да пътуват удобно и бързо, тъй като имаме по-разнообразни и модерни транспортни средства от всякога. Децата и младежите в Камбоджа имат повече възможности да учат и да пътуват в чужбина, за да се наслаждават на щастлив живот в сравнение с всяка друга епоха. Това са неоспорими факти, които могат да бъдат проверени.

2- Когато погледнем тези факти, веднага осъзнаваме ценността на мира и жертвите, които са направили бащата-основател и главният архитект на мира под ръководството на Самдек Течо Хун Сен. Това е причината, поради която кралското правителство, водено от Самдек Типадей Хун Манет, е толкова решено да защити мира на всяка цена. Наред с това, огромното мнозинство от камбоджанци, както в страната, така и в чужбина – включително будистките монаси и последователи на други религии – ясно разбират тази стойност и правят стъпки напред, за да защитят мира и основите, положени от Кралското правителство, с непоколебима решителност.

3- По отношение на защитата на националния суверенитет и териториалната цялост, е очевидно, че само правителството, водено от бившия министър-председател Самдек Течо Хун Сен и настоящия министър-председател Самдек Типадей Хун Манет, успешно е установило най-ясно определените граници чрез мирни преговори и усилия за демаркация с съседните страни. Те също така са построили най-дългите пътища за защита на границите, регистрирани в нашата история. Тези значителни и безпрецедентни постижения са резултат от неуморните усилия на кралското правителство под ръководството на Камбоджанската народна партия за запазване на териториалната цялост в интерес на бъдещите поколения. Това също е историческа реалност, която може да бъде потвърдена и не може да бъде отречена от тези, които не познават историята.

