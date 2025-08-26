Ако ти си сама …
Не знаеш къде да срещнеш подходящ партньор ?
Не знаеш как да заговаряш мъже и как да се държиш с тях?
Искаш мъж с пари и се чудиш къде да го откриеш ?
Всяка твоя връзка е краткосрочна с еднакъв сценарии … той се появява, те пожелава, имате авантюра и се отдръпва …
Не прави нищо за теб
Не знаеш кой плаща и защо плащаш винаги ти
Не можеш да откриеш партньор въпреки че си … уникална … ти пак все си си сама
Не знаеш в кое ти е проблема
Вярваш, че няма свободни свестни мъже и си обречена
И не и не никой с теб не иска дългосрочна връзка …
Бъди спокойна … милиони жени по света десетки години са в търсене без резултат точно както тебе ! Милиони добри жени са така … сами
Но има и другите … с мъже …
Тези с мъже всичките имат еднакъв подход и сходно мислене … не като твоето
Когато промениш вярването идва мъжа
Готова ли си за мене ?
Хайде заедно да опитаме !
Знам умори се !
Но само веднъж още !
Обещавам ти !
Да Започваме !
За Консултации за откриване на партньор – Десислава Илиева