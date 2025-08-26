Ако ти си сама …

Не знаеш къде да срещнеш подходящ партньор ?

Не знаеш как да заговаряш мъже и как да се държиш с тях?

Искаш мъж с пари и се чудиш къде да го откриеш ?

Всяка твоя връзка е краткосрочна с еднакъв сценарии … той се появява, те пожелава, имате авантюра и се отдръпва …

Не прави нищо за теб

Не знаеш кой плаща и защо плащаш винаги ти

Не можеш да откриеш партньор въпреки че си … уникална … ти пак все си си сама

Не знаеш в кое ти е проблема

Вярваш, че няма свободни свестни мъже и си обречена

И не и не никой с теб не иска дългосрочна връзка …

Бъди спокойна … милиони жени по света десетки години са в търсене без резултат точно както тебе ! Милиони добри жени са така … сами

Но има и другите … с мъже …

Тези с мъже всичките имат еднакъв подход и сходно мислене … не като твоето

Когато промениш вярването идва мъжа

Готова ли си за мене ?

Хайде заедно да опитаме !

Знам умори се !

Но само веднъж още !

Обещавам ти !

Да Започваме !

За Консултации за откриване на партньор – Десислава Илиева

Facebook

Twitter



Shares