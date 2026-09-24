Адв. Мартин Костов предупреждава: Заем от 1000 евро може да стане 2000 евро без нито ден просрочие

Според правния анализ на експерта по личен фалит новият законопроект за потребителския кредит съдържа рискове за хората, които използват малки и краткосрочни заеми

Заем от 1000 евро може законно да се превърне в задължение от 2000 евро, без кредитополучателят да е просрочил нито един ден. За този риск предупреждава адв. Мартин Костов в свой анализ на новия законопроект за потребителския кредит.

Законопроектът има за цел да транспонира европейската Директива (ЕС) 2023/2225. Според Костов той съдържа редица положителни промени – разширява приложното поле към новите онлайн кредитни продукти, ограничава подвеждащата реклама, забранява предварително отметнатите полета и въвежда по-подробна оценка на кредитоспособността.

Основните му критики обаче са свързани със защитата на потребителите при малките кредити, просрочията и събирането на задължения.

Как 1000 евро могат да станат 2000 евро?

Според анализа действащият закон ограничава годишния процент на разходите до пет пъти законната лихва. Проектът запазва общото правило, но предвижда изключение за кредити до три минимални работни заплати.

При посочената в анализа минимална заплата от 620,20 евро за 2026 г. това означава кредити до 1860,60 евро.

За тях се предвижда отделен режим на общите разходи – до 20% от главницата при срок до един месец, до 30% при срок между един и три месеца и до 100% при срок над три месеца.

Така, според изчислението на адв. Костов, при заем от 1000 евро със срок над три месеца общото задължение може да достигне 2000 евро, без да е налице просрочие.

Авторът определя това като една от основните слабости на законопроекта и настоява общият таван на ГПР да важи за всички кредити.

Риск от допълнителни услуги и такси

Друг проблем, посочен в анализа, са допълнителните услуги към кредита – гаранции, застраховки, експресно разглеждане, оценка на риска, посещения на адрес и административно обслужване.

Според Костов законът трябва по-ясно да определя кога една формално доброволна услуга на практика представлява условие за отпускане на кредита.

Той предлага разходите за гаранти, застрахователи или други доставчици, избрани, препоръчани или свързани с кредитора, да бъдат включвани в ГПР, освен ако кредиторът докаже, че същият заем действително е бил достъпен при същите условия и без допълнителната услуга.

Какво се случва при просрочие?

Сериозна част от критиките е насочена към защитата на потребителите след пропусната вноска.

Според анализа действащият чл. 33 от Закона за потребителския кредит предвижда ограничения относно лихвата и обезщетението при забава и защитава възможността за частично плащане.

Костов твърди, че новият проект не възпроизвежда тези правила в досегашния им вид и предупреждава, че това може да отвори възможност за натрупване на допълнителни разходи след просрочие.

Затова той предлага при забава потребителят да дължи единствено законна лихва върху просрочената главница, без допълнителни такси за напомняния, телефонни обаждания, посещения, администриране или извънсъдебно събиране.

Колекторският натиск също е сред проблемите

Анализът отделя сериозно внимание и на практиките при събирането на задължения.

Костов настоява законът изрично да регламентира допустимите часове и честота на контакт с длъжника, използването на писмена комуникация, контактите с близки и работодатели, както и забраната за заплахи и унизително отношение.

Според него трябва да има и задължителна идентификация на събирача на вземането и точна разбивка на претендираната сума.

Какви промени предлага адв. Костов?

Сред основните предложения в анализа са общият таван на ГПР да се прилага за всички кредити; да се запази и засили защитата при просрочие; да се въведат конкретни правила за поведението на кредитори и колектори; допълнителните услуги при определени условия да бъдат включвани в ГПР; както и нарушенията при оценката на кредитоспособността да имат пряка последица за кредитора.

Авторът обръща внимание и на предсрочната изискуемост, като предлага тя да бъде допустима при съществено просрочие, след писмено предупреждение и предоставяне на поне 30-дневен срок за изпълнение.

Според анализа истинският тест за новия закон е не само каква информация получава потребителят преди подписването на договора, а каква реална защита има той при начисляването на разходи, просрочие и събиране на задължението.