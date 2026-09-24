Пловдивската митрополия обяви безплатен курс по източно църковно пеене

Приемат се курсисти на възраст от 14 до 45 години, а първата среща на новия випуск ще бъде на 5 октомври

С благословението на Пловдивския митрополит Николай Школата по източно църковно пеене при Пловдивската митрополия обяви прием за нов курс през учебната 2026/2027 година.

Обучението е безплатно и е предназначено за желаещите да усвоят изкуството на литургичното пеене.

Преподаватели ще бъдат проф. Йоанис Папахронис и протопсалт Георги Радев – диригент на Пловдивския митрополитски хор „Свети апостол Ерм“.

Какво включва обучението?

Учебната програма предвижда занятия по невмена нотация, църковнославянски език, типик, литургични познания, химнография и солфеж.

В първия етап материалът ще бъде разделен на две части. Едната ще запознава курсистите с църковната нотопис и съответните музикални упражнения, а втората ще бъде насочена към църковнославянското четене.

За обучение могат да кандидатстват желаещи на възраст от 14 до 45 години.

Първата среща с новия випуск ще се проведе на 5 октомври 2026 г. в аулата на Пловдивската духовна семинария „Св. св. Кирил и Методий“.

Занятията ще бъдат два пъти седмично в сградата на Пловдивската духовна семинария и академия „Св. св. Кирил и Методий“ на бул. „6-ти септември“ 181 в Пловдив.

След завършването курсистите ще положат изпит пред комисия и ще получат свидетелство (диплома), което ще им позволи да упражняват придобитите умения като църковни певци в храмовете на Българската православна църква.

Записване

Телефон: 032/626-276 – Георги Балабанов

Имейл: mitropolia_kpo@abv.bg