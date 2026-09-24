Над 150 участници на Международния балкански образователен и научен конгрес в Слънчев бряг
Педагогическият факултет на Тракийския университет е домакин на XVII издание на форума под мотото „Образование за устойчив растеж: човек, технология и етика“
Над 150 представители на университети и образователни институции участват в XVII Международен балкански образователен и научен конгрес, който беше открит в курортния комплекс Слънчев бряг.
Тазгодишното издание е под мотото „Образование за устойчив растеж: човек, технология и етика“, а домакин е Педагогическият факултет на Тракийския университет – Стара Загора.
Форумът събира учени, преподаватели, изследователи, докторанти и студенти за обмен на научни идеи и добри образователни практики, както и за развитие на международното академично сътрудничество.
Конгресът продължава традиция, която вече 17 издания обединява университети от Балканския регион. Партньори на Педагогическия факултет са университетите в Загреб, Скопие, Одрин, Янина, Крагуевац и Прищина.
От три до седем университета
Официалното откриване направи деканът на Педагогическия факултет доц. Генчо Вълчев, който постави акцент върху устойчивостта на форума и разширяването на международната академична мрежа.
„Започнахме с три университета, днес вече сме седем и се надявам да ставаме все повече“, заяви доц. Вълчев.
От името на ректора на Тракийския университет проф. Мирослав Карабалиев участниците приветства проф. Галина Николова – заместник-ректор по научна и проектна дейност.
Тя обърна внимание на връзката между технологичния напредък, образованието и отговорността.
„Технологиите разширяват възможностите за достъп до знание, за изследване и за учене. Тяхното педагогическо значение обаче се разкрива чрез целите, които поставяме, отношенията, които изграждаме, и отговорността, с която ги използваме“, посочи проф. Николова.
По думите ѝ устойчивият растеж има и дълбоко човешко измерение, а образователната среда трябва да развива критичното мислене и творчеството, да подкрепя сътрудничеството и приобщаването.
Виртуалните светове и бъдещето на образованието
Научната програма започна с пленарни доклади на проф. Марина Блувщайн – почетен професор в Университета „Адлер“ в Чикаго и президент на Международната асоциация по индивидуална психология, и проф. Тасос Анастасиос Микропулос от Университета в Янина.
Проф. Блувщайн представи доклада „Човекът и технологиите: вдругиден“, а проф. Микропулос говори по темата „Отвъд екрана: как виртуалните светове променят начина, по който учим“.
В рамките на двудневния конгрес участниците ще обсъждат устойчивото развитие, дигиталната трансформация и етиката, приобщаващото образование, езиците и междукултурната комуникация, както и интердисциплинарните подходи в съвременното образование.