Абсолвентите на катедра „Предприемачество“ получиха своите дипломи

На официална церемония в зала „Тържествена“ бяха връчени дипломите на абсолвентите, завършили катедра „Предприемачество“, випуск 2025.

Събитието започна под звуците на националния, европейския и студентския химн.

Приветствия към дипломантите отправиха ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, Н. Пр. г-н Арун Кумар Саху, извънреден и пълномощен посланик на Посолството на Република Индия в България, доц. д-р Христина Харизанова-Бартос, зам.-декан по качеството и международното сътрудничество на Бизнес факултета, Виолина Накова, член на Управителния съвет на Българската стопанска камара, Виктория Караабова-Стоянова, съпредседател на Съвет „Предприемачество и стартъп“ към Българската търговско-промишлена палата, доц. д-р Николай Ванков, зам.-декан по научноизследователската дейност на Бизнес факултета, както и преподаватели от катедра „Предприемачество“.

Събитието откри ръководителят на катедра „Предприемачество“ доц. д-р Костадин Коларов. „Предприемачеството е философия, мисия и начин на живот, който изисква смелост, постоянство и умение да виждаш възможности там, където другите виждат проблеми. Днес вие завършвате един важен етап от своя път – години на обучение, предизвикателства, идеи и личностно израстване, но това е и началото на вашата истинска предприемаческа реализация“, каза доц. д-р Костадин Коларов и изтъкна: „Вярвам, че ще използвате придобитите знания и умения не само за личен успех, но и за създаване на стойност за обществото, работни места и иновативни решения. Бъдете смели, инициативни и отговорни, защото именно вие сте поколението, което има силата да променя икономическата и бизнес средата в България.“

„Днешният ден е бележит момент не само за вас, уважаеми абсолвенти, но и за нашата академична общност. Той е символ на положените усилия, постоянството и стремежа ви към знания, развитие и професионално усъвършенстване. Завършвайки катедра „Предприемачество“, вие получавате не просто диплома, а ключ към бъдещето – възможността да създавате, да бъдете иноватори и да допринасяте за устойчивото развитие на икономиката и обществото ни“, обърна се към дипломантите ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и подчерта: „УНСС се гордее с вас – с вашите постижения, идеи и потенциал. Вярваме, че ще бъдете лидери с визия, които не само следват промените, а ги създават. Носете със себе си ценностите на Университета, отстоявайте моралните принципи и превръщайте знанието в реални резултати, които имат значение за България и света.“

„В Индия, страна с повече от 5000 години цивилизация, вярваме, че знанието има смисъл само когато се предава, развива и служи на обществото. Образованието е мост между поколенията и ключ към устойчивото бъдеще. Индия е изградена върху културно и езиково многообразие, но силата ни идва от уважението към ученето, към учителя и към стремежа към познание“, каза Н. Пр. г-н Арун Кумар Саху и допълни: „Същият дух откривам и тук – в България и в УНСС, където срещам млади хора с амбиция, интелект и желание за развитие, както и преподаватели, които отдадено изграждат бъдещите лидери на обществото. За мен е чест да бъда сред вас в този тържествен момент и да ви поздравя за постигнатия успех. Пожелавам ви да бъдете смели, отговорни и вдъхновени предприемачи, които не просто следват света, а го променят с идеи, знание и визия.“

„Завършването на катедра „Предприемачество“ в УНСС ви дава солидна основа и подготвеност да се реализирате в динамична и конкурентна среда, в която умението да мислите стратегически, да вземате решения е от ключово значение. Вярваме, че натрупаният тук опит и знания ще бъдат ваш надежден ориентир по пътя към бъдещите ви успехи“, акцентира доц. д-р Христина Харизанова-Бартос и подчерта: „Искам да знаете, че вратите на Катедрата и на Бизнес факултета остават отворени за вас завинаги. УНСС не е просто място, в което сте получили образование – той е общност, към която винаги можете да се върнете за подкрепа, съвет и нови възможности за развитие“.

„От името на Българската стопанска камара ви поздравявам за успешното завършване и за значимото постижение, което отбелязвате днес. Това образование не е било лесно, но именно през тези усилия сте изградили основата, върху която ще стъпите в своята професионална реализация. Бизнесът ви очаква – с вашата енергия, идеи и предприемачески дух“, каза г-жа Виолина Накова и посочи: „Като възпитаник на УНСС мога с увереност да кажа, че този университет дава здрава основа, която помага в най-реалните предизвикателства на практиката. Пожелавам ви да откриете смисъла на всичко, което сте научили, да го превърнете в действия и резултати и да изградите кариера, която не само носи успех, но и удовлетворение. Вярвайте в себе си, бъдете смели и никога не спирайте да се развивате.“

„Поздравявам ви с този важен и заслужен успех – момент, за който сте мечтали и към който сте вървели с постоянство и усилие. Най-ценното знание е онова, което се превръща в действия и носи удовлетворение от добре свършената работа. България има нужда от млади хора като вас – уверени, мотивирани и амбициозни, които да доказват, че страната ни е място на възможности и развитие. Бъдете горди със себе си, пазете усмивките си и не спирайте да вярвате в собствените си сили“, каза г-жа Виктория Караабова-Стоянова.

„Вие показахте знания, амбиция и класа, с които достойно ще представяте както себе си, така и нашия университет и катедра „Предприемачество“. Спокоен съм за вашето бъдеще, защото съм убеден, че пред мен стоят утрешните бизнес лидери – хората, които ще имат смелостта и вдъхновението да променят средата, да създават стойност и да движат икономиката напред“, поздрави абсолвентите доц. д-р Николай Ванков и коментира: „Особена гордост за мен е магистърската програма „Дигитален стартъп бизнес“ – моята рожба, която днес вече дава своите първи успешни плодове. Това е сигурен знак, че младите предприемачи, които подготвяме, са готови да превърнат идеите си в реалност. Пожелавам ви попътен вятър, дръзновение и увереност да следвате мечтите си, да създавате вашия бизнес и да вървите напред с вяра в собствените си възможности.“

Приветствия и пожелания към абсолвентите отправиха и преподавателите от катедра „Предприемачество“.

Церемонията продължи с връчване на дипломите от официалните гости на церемонията и преподавателите от катедрата.

Ректорът проф. д-р Димитър Димитров връчи дипломата и плакет на отличничката при магистрите Биляна Николова, специалност „Дигитален стартъп бизнес“. Н. Пр. г-н Арун Кумар Саху връчи дипломата и плакет на отличника магистър на специалност „Предприемачество“, специализация „Бизнес предприемачество“ – г-н Цветелин Цолов.

