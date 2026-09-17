Златен почетен знак от ВСС за председателя на Районен съд – Бургас

Председателят на Районен съд – Бургас съдия Евгени Узунов получи „личен почетен знак – първа степен Златен“ от Висшия съдебен съвет. Той му бе връчен от съдия Даниел Марков – председател на Окръжен съд – Бургас.

Отличието е присъдено за висок професионализъм и съществен принос за мониторинга и контрола при изпълнението на дейностите по проектиране, разработка и внедряване на ЕИСС на модула „Централизирано разпределение и електронна обработка на заповедни дела, интегрирани с ЕПЕП“.

Работата по изграждането на внедряването на подобни електронни решения е част от процеса по модернизиране на съдебната система и създаване на по-ефективни и стандартизирани механизми за обработка на делата.

Висшият съдебен съвет дава висока оценка на професионалната ангажираност на съдия Евгени Узунов, а полученото отличие е признание за последователната работа и отговорността към развитието на електронното правосъдие.

По повод награждаването председателят на Окръжен съд – Бургас поздрави колегата си от Районен съд и изрази уважението си към неговия професионализъм и принос към прогреса на съдебната система.