Президентът: България и Кипър споделят дългогодишни отношения на солидарност, взаимно доверие и приятелство

Държавният глава удостои с орден „Мадарски конник“ първа степен посланика на Република Кипър в България Хараламбос Кафкаридис

Вече 66 години България и Кипър развиват дипломатически отношения на основата на солидарността, взаимното доверие, приятелството, но и все по-големите амбиции за задълбочаването на тези отношения. С тези думи президентът Илияна Йотова удостои посланика на Република Кипър в България Хараламбос Кафкаридис с орден „Мадарски конник“ първа степен за неговите особено големи заслуги за укрепването и развитието на двустранните отношения.

В приветствието си държавният глава открои усилията на посланик Кафкаридис за създаването на приятелски връзки между институциите на двете страни, както и за подобряването на контактите между редица неправителствени организации в сферата на културата. „Добре знаем, че без връзките между двата ни народа нито една политика не може да бъде успешна“, каза още Илияна Йотова.

Държавният глава подчерта доброто двустранно сътрудничество между България и Кипър в рамките на Европейския съюз и общия стремеж той да бъде по-силен на фона на актуалните международни предизвикателства. Илияна Йотова увери посланик Кафкаридис, че България ще продължи да настоява за решаването на Кипърския въпрос в рамките на ООН и в съответствие с резолюциите на Съвета за сигурност, според ценностите, изповядвани от европейските ни партньори.

Президентът изрази признателност за грижите, които кипърската държава полага за българската общност там, и посочи, че сънародниците ни се ползват със статута на пълноправни граждани, които имат достъп до работни места без никакъв дискриминационен натиск. „В трудното и разделено време, в което живеем, това е от изключителна важност“, подчерта президентът.

През тези години посланик Кафкаридис направи много за развитието на икономическите отношения, отбеляза държавният глава в приветствието си.

Илияна Йотова припомни, че дипломатът ще остане завинаги свързан с България, защото именно тук се ражда неговото дете. „Където и да Ви отведе Вашата кариера съм сигурна, че занапред във Ваше лице ще виждаме човек, който ще продължи да работи за развитието на отношенията между страните ни“, посочи още президентът.

Посланик Кафкаридис благодари на държавния глава за високото отличие и определи връчения му „Мадарски конник“ първа степен като знак на приятелство между двете страни. Дипломатът припомни успешното сътрудничество между България и Кипър, когато страната пое председателството на Съвета на ЕС в началото на годината. „През тези тежки месеци видях огромната воля на България да работи с нас като европейски партньор. Тръгвам си с любов и признателност към страната Ви, България ще остане в сърцето ми“, каза още посланик Кафкаридис.