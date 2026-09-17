Пожарникари демонстрираха пред областния управител и ученици от ОУ „Васил Левски“ как се действа при пожар

По инициатива на областния управител на Разград Айлин Башева и със съдействието на началника на РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Разград комисар Емилиян Станев и ръководството на ОУ „Васил Левски“ в лицето на директора Нели Стоянова, днес пред ученици от училището бяха проведени демонстрации на пожарникарската техника и действията при пожар.

Четвъртокласници и петокласници имаха възможност отблизо да се запознаят с работата на огнеборците и да видят как на практика се реагира при възникването на пожар. Пред учениците пожарникарите демонстрираха гасене на огън и представиха различните видове пожарни автомобили, използвани при спасителни и противопожарни дейности.

Децата видяха част от специализираната техника и оборудването, с които огнеборците работят при различни ситуации – пожарогасители, пожарни маркучи, дихателни апарати, защитни облекла и други средства, необходими за безопасната и ефективна работа на пожарникарите.

По време на демонстрациите учениците получиха и практически съвети как да постъпват при възникване на пожар. На децата бяха припомнени и основни правила за пожарна безопасност. Пожарникарите обясниха и как трябва да се действа при задимяване в помещение, защо димът е опасен и колко важно е при евакуация да се следват указанията на възрастните и на спасителните екипи.

Особено впечатляващ за учениците се оказа моментът, в който по време на демонстрациите в пожарната служба постъпи реален сигнал за пожар на сухи треви в района на Радинград. Децата имаха възможност да видят в реално време как огнеборците реагират при сигнал за произшествие – за секунди екипът се организира, пожарният автомобил бе подготвен и служителите потеглиха към мястото на инцидента.

„Учениците получиха знанията си по интересен и запомнящ се начин“, коментира областният управител Айлин Башева и допълни, че при някои от тях искрата може да се „запали“ по време на такова посещение в пожарната и някои от тях да го превърнат в своя професия.

В рамките на инициативата през следващата седмица демонстрации ще бъдат проведени и пред седмокласниците от ОУ „Васил Левски“.

По време на посещението си в Регионалната дирекция областният управител Айлин Башева бе запозната отблизо с организацията на работа в пожарната служба. Началникът на РДПБЗН – Разград комисар Емилиян Станев й показа базата и представи функциите на отделните служители и екипи, както и организацията на действията при получаване на сигнал за произшествие.