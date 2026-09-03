Зам.-министър Тодорова проведе поредица от срещи в младежки центрове

Заместник-министърът на младежта и спорта Юлия Тодорова проведе поредица от срещи в младежките центрове в Кърджали, Смолян, Асеновград и Пловдив.

По време на посещенията тя се запозна с дейността на центровете, реализираните инициативи, предизвикателствата пред екипите и възможностите за разширяване на работата с младите хора на местно ниво.

Особен акцент беше поставен върху нуждата от по-устойчив модел за финансиране и функциониране на младежките центрове, както и върху необходимостта от промени в Закона за младежта.

„Знаем, че общините са поставени пред сериозни предизвикателства по отношение на финансирането и устойчивото функциониране на младежките центрове. Затова нашият екип вече работи по промени в Закона за младежта, които да създадат по-устойчив модел за финансиране и функциониране, както и по-ясна и стабилна рамка за младежката работа и за ролята на младежките работници“, заяви заместник-министър Тодорова.

Тя подчерта, че освен държавното и общинското финансиране, младежките центрове трябва да развиват партньорства с други организации и институции и да търсят възможности за реализиране на собствени инициативи и привличане на допълнителни средства.

„Младежките центрове трябва да бъдат не просто места, в които се провеждат отделни дейности, а естествено свързващо звено между институциите, училищата, университетите, бизнеса и неправителствения сектор. В момента много институции работят паралелно и често на парче. Искаме младежките центрове да бъдат обединителното звено, което създава общи инициативи и реални възможности за младите хора“, допълни Юлия Тодорова.

Заместник-министърът постави акцент и върху по-активната работа с младите хора между 20 и 29 години. В тази възрастова група все още остават недостатъчно обхванати част от младите хора, което налага създаването на подходящи възможности за развитие, социализация и участие.

„Трябва да създаваме повече легитимни и достъпни пространства, в които младите хора да прекарват свободното си време, да се срещат, да споделят идеи и да развиват своите умения. Важно е да не допускаме социална изолация и да даваме възможност на младите хора сами да припознават центровете като свои места“, посочи Тодорова.

В рамките на срещите беше обсъдена и необходимостта от въвеждане на по-ясни стандарти за професията „младежки работник“, включително критерии, обучения и възможности за професионално развитие. Според участниците в срещите устойчивостта на екипите е ключова за качеството на младежката работа.

„Там, където има желание за работа, нещата се случват. Видяхме го и по време на тези посещения. Там, където има активни екипи, подкрепа от общината и желание за развитие, младежките центрове кипят от живот“, заяви заместник-министър Тодорова.

Министерството на младежта и спорта предоставя финансови средства за реализирането на проекти по Програмата за финансиране на младежките центрове в Република България за периода 2026–2028 г.

За Младежки център Кърджали / Youth Center Kardzhali е одобрено финансиране в размер на 65 625 евро за проекта „Млади в действие – учене, активност и участие в Кърджали“. Проектът включва дейности за неформално обучение и развитие на ключови умения, насочени към повишаване на личностния и професионалния капацитет на младите хора. Предвидени са и инициативи за активно младежко участие чрез спорт и култура, включително Междуучилищен турнир по лека атлетика „Движение, скорост, екип“ и Фестивал на изкуствата „Твори. Споделяй. Бъди част.“

За Младежки център – Смолян / Youth Center – Smolyan е одобрено финансиране в размер на 75 000 евро по проекта „Youth Up! Активни млади хора за силна местна общност“. Центърът работи активно с местните училища и организации, като представя възможностите си пред учениците и организира тренинги, семинари, клубове за личностно развитие, младежки дебати, спортни и културни инициативи. Центърът развива и международни партньорства и активно участва в обмена на опит и добри практики с други младежки центрове в страната. Сред планираните дейности през септември са стрелба с лък, автофорум „Отговорен водач“, йога, арт работилници, публично говорене, клуб по психология, кино, настолни игри, караоке и спорт.

Младежкият център в Смолян разполага и с активен младежки съвет, който заседава ежемесечно и участва в определянето на дейностите и инициативите на центъра. По време на срещата екипът представи реализираните до момента проекти и сподели предизвикателствата при привличането на младежи между 20 и 29 години.

За Младежки център – Асеновград са предвидени 47 700 евро за проекта „Младежки център Асеновград – пространство за участие“. Дейностите са насочени към неформално обучение, доброволчество, развитие на дигитални умения, международни проекти, дебати, културни и спортни инициативи и кариерно развитие. Сред основните дейности по проекта са Младежка академия „Активни и информирани: Лидери на дигиталната ера“, мобилна младежка работа в отдалечени населени места, спортно-екологични събития и младежка кино-лектория „Екран на възможностите“.

Младежки център Пловдив е сред центровете с най-голям опит в страната и функционира вече 11 години. По време на срещата екипът представи реализираните дейности и натрупания опит в работата с младите хора, както и възможностите за международен обмен и развитие на партньорства. Представители на центъра са участвали в работни посещения в чужбина, включително в Лисабон и Брага, с цел обмен на опит и добри практики в областта на младежката работа.

По време на срещите беше подчертано значението на активното взаимодействие между младежките центрове и училищата, ученическите и студентските съвети, бюрата по труда и местните организации. Насърчаването на подобни партньорства е част от усилията на Министерството на младежта и спорта за изграждане на по-добра координация между институциите и създаване на последователна политика за младите хора.

Посещенията са част от последователните усилия на Министерството на младежта и спорта за подкрепа на младежките центрове, устойчивото им развитие и насърчаване на активното участие на младите хора в обществения, културния и спортния живот.

В срещите участваха Мадлен Митева, директор на дирекция „Младежки политики“ в Министерството на младежта и спорта, Желязко Желязков, съветник на министъра на младежта и спорта, както и зам.-кметове, представители на общинските администрации и екипите на младежките центрове в Кърджали, Смолян, Асеновград и Пловдив