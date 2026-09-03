МЗ: Рекламата на здравни продукти в социалните мрежи не може да се представя като медицински съвет

Министерството на здравеопазването призова за по-голяма прозрачност при популяризирането на лекарствени, инжекционни и други продукти, които могат пряко да засегнат човешкото здраве.

Платеното съдържание трябва да бъде ясно обозначавано, медицинските твърдения – подкрепени с доказателства, а отговорността на производители, продавачи и лица, препоръчващи продуктите – проследима.

Позицията на Министерството беше представена при старта на Националната информационна кампания „Здраве без риск“, насочена към опасностите от непроверена здравна информация и продукти с неясен произход.

„Не приемам човек, който търси решение за здравето си, да бъде превръщан в мишена на непрозрачен маркетинг. Медицински твърдения не могат да се разпространяват без доказателства, а отговорността да се крие зад анонимни профили, платени публикации и неясни доставчици“, заявява министърът на здравеопазването Катя Ивкова в поздравителен адрес до организаторите на кампанията.

Адресът беше представен от заместник-министър д-р Николай Вълов, който подчерта отговорността на онлайн платформите и инфлуенсърите. Търговските отношения трябва да бъдат ясно обозначавани, рекламното съдържание да не се представя като личен медицински съвет, а продукти с неясен и непроверен произход да не бъдат препоръчвани.

Министерството обръща внимание, че при избор на лекарствен или инжекционен продукт гражданите трябва да разполагат с ясна информация за неговото съдържание и производител, начина на съхранение и възможните рискове. В социалните мрежи тези данни често липсват и се заменят от лични свидетелства, обещания за бързи резултати и директни връзки за покупка.

Необходимо е да бъде установено кои продукти се популяризират онлайн, колко често и от кого, какви резултати се обещават, разкриват ли се търговските отношения и към какви продавачи и доставчици се насочват потребителите.

По време на събитието бяха представени резултати от национално проучване, според което всеки трети българин е вземал решение за здравето си под влияние на реклама или информация в интернет, а четирима от десет са приемали продукти по препоръка на немедицинско лице.

„Самият факт, че всеки трети българин е направил избор за здравето си под влияние на реклама или интернет, а четирима от десет са приемали продукти по препоръка на немедицинско лице, за мен е достатъчно красноречив“, отбеляза организаторът на кампанията Десислава Власакиева.

Бяха излъчени и информационни видеа с участието на министър Катя Ивкова, директора на Изпълнителната агенция по лекарствата Богдан Кирилов и председателя на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов.

Министерството на здравеопазването призовава гражданите да не вземат решения за здравето си въз основа единствено на реклами, публикации в социалните мрежи или препоръки от лица без медицинска квалификация. Преди употребата на лекарствен, инжекционен или друг продукт с пряко въздействие върху здравето трябва да бъдат проверени неговият произход, производителят, продавачът и основанията, на които се препоръчва.