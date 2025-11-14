Зам.-министър Младенов: Устойчивото финансиране и международното сътрудничество са ключови за развитието на младите хора

Устойчивото финансиране и международното сътрудничество са ключови за развитието на младите хора.

Министерството на младежта и спорта работи по създаването на Балкански младежки център – регионален хъб за младежки политики, диалог и сътрудничество. Това може да стане реалност само чрез тясно партньорство с нашите приятели от Западните Балкани. Това заяви заместник-министърът на младежта и спорта Петър Младенов по време на конференцията „Младите в международните отношения: предизвикателства и възможности“ в София.

Събитието се организира от Националния младежки форум и Фондация „Фридрих Еберт“ събирайки представители на младежки организации, международни и държавни институции от страните на Югоизточна Европа.

„България има силен ангажимент към младите хора както на местно, така и на международно ниво. Ще продължим да бъдем надежден партньор в усилията за укрепване на младежкото участие”, заяви заместник-министър Младенов.

Той обяви намерението на България да бъде домакин на Черноморски младежки център под егидата на Съвета на Европа – инициатива, която ще засили регионалното сътрудничество и ще насърчи стабилността и споделеното развитие в Черноморския регион.

Младенов обърна внимание и на активното участие на България в международни инициативи, като Програмата за български младежки делегати към ООН и подкрепата на министерството за първия български участник в Икономическия и социален форум на младежта по-рано тази година.

В рамките на конференцията се състояха три панела, посветени на младежките съвети и тяхната независимост, младежта в Югоизточна Европа и регионалния младежки диалог на Балканите. Участниците имаха възможност да работят в групи, в които формулираха препоръки и следващи стъпки за засилване на младежкото участие.

В официалното откриване участваха председателят на Европейския младежки форум Рареш Войку, председателят на Националния младежки форум Атанас Радев, директорът на Фондация „Фридрих Еберт“ – България Жак Папаро и Клайди Приска от Регионалната служба за младежко сътрудничество.

