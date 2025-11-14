Атанас Зафиров: Бюджетът за 2026 г. е най-левият за последните 20 години

Демографската политики, подпомагането на общините са сред основните политики в бюджета

„Най-добре описаха бюджета за 2026 г. едрите индустриалци и едрият бизнес, наричайки го най-левият за последните 20 години.“ Това заяви от парламентарната трибуна вицепремиерът и председател на НС на БСП Атанас Зафиров по време на днешният блиц контрол. Според него са залегнали редица политики по повишаване на доходите и подкрепа на всички работещи. „Ззащитена е и МРЗ, която става 1213 лв., което е ръст от 12,3%, което в пъти изпреварва ръстът на инфлацията. Така се повишават доходите на близо 600 000 българи, намалява се подоходното неравенство, както и се увеличава покупателната способност на вътрешното потребление, което ще донесе допълнителни приходи в бюджета. Стимулира се и бизнесът за да се запази и разшири заетостта, намалява се текучеството, както и делът на сивата икономика“, обясни председателят на левицата

По думите на Зафиров в този бюджет намира място и демографската политика. „Правителството постави силен акцент върху подкрепата за родителите и децата – заложени са близо 400 млн. евро за грижа за децата и семействата. Това е силна и ясна демографска мярка“, каза още той. Вицепремиерът подчерта, че увеличението на майчинството е от 398 евро на 460 евро за втората година, както и че се увеличава и обезщетението при връщане на работа през втората година от 50 на 75%. Не на последно място е запазено и „швейцарското правило за пенсиите“:

„Това не е мечтаният бюджет на БСП – ОЛ . За съжаление не можем да изпълним всички поети ангажименти към българските граждани с този бюджет, но той е реалистичен бюджет в рамките на възможното в една сложна конструкция на управление с идеологически несъвместими партии. Той обаче е обърнат към основните нужди на българските граждани“, обясни Зафиров. Друга причина бюджетът да е в този вариант според него е тежкото наследство оставено от годините и управлението на ПП-ДБ на държавните финанси. „Пред всеки социалист мога да застана с открито лице и да му отговоря по същият начин“, категоричен бе той.

На въпрос от народен представител за реализацията Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северозападна България, Зафиров обясни, че регионалните дисбаланси трябва да бъдат на вниманието на всяко едно правителството – касаят демографската криза, благосъстояние на хората и инфраструктурата. „Ще продължим реализацията на започнатите проекти по общинската инвестиционна програма Програмата за развитие на региони в растеж (2021-2027), която е фокусирана върху подобряване на пътната, здравната, образователната и социалната инфраструктура“, заяви вицепремиерът.

На въпрос за средствата за общините в Бюджет 2026 г., Зафиров обясни че са увеличени значително средствата по бюджетите на общините в резултат на промените в показатели в сферата на делегираните от държавата дейности. „Ръстът спрямо 2025 г. 5 44 мнм. Евро. Средствата за капиталови разходи през 2026 г. възлизат на 7,76 млрд. евро, в това число и тези с национално финансиране. Предвижда се и продължаване на Програмата за общинските проекти, като средствата за 2026 г. за 920,3 млн. евро.“, обясни вицепремиерът.

На въпрос за големият брой хора с ТЕЛК и регистрирани като лични асистенти председателят на БСП отговори: „МТСП е възложило проверки и ще бъде изяснен точния брой хора, които реално имат нужда от тези придобивки и кои са начин за източване на бюджета. На това ще бъде сложен край“.

Като председател на Националния борд по водите, Зафиров подчерта, че той работи по изпълнение на задачите поставени му от Народното събрание. На въпрос за проблеми с водоснабдяването в Северозападна България той обясни, че по темата правителството разработва включително и програма за използването на р. Дунав като източник на вода в региона.

