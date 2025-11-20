четвъртък, ноември 20, 2025
България

Специализиран екип обезвреди невзривен боеприпас

Редактор

Специализиран екип от 78-ми батальон за осигуряване днес, 20 ноември, разузна, транспортира и унищожи в района на учебен център „Сливница“ 100 мм силно корозирал изстрел с взривател, без видима маркировка.

Екипът бе под ръководството на капитан Борислав Манов. Боеприпасът е бил намерен при почистване на частен имот в село Яна, област София.

Военнослужещите действаха след разрешение на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов и по заповед на командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков.

